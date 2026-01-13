한 지역의 발전을 평가할 때 인구 증가율이나 산업 성장률 같은 지표가 자주 언급된다. 그러나 이러한 숫자 이면에는 반드시 지역의 미래를 떠받칠 견고한 인프라와 이를 실현해낼 강력한 추진력이 전제돼야 한다.

지금 대구·경북의 백년대계를 좌우할 핵심 인프라는 단연 대구경북신공항이다. 이 신공항은 단순한 교통시설을 넘어 지역의 산업 구조와 성장 궤도를 근본적으로 바꿀 수 있는 미래 도약의 기반이다.

최근 경북지사가 대구경북신공항의 조기 착공을 위해 경북도와 대구시가 각각 1조원씩, 총 2조원을 공동으로 대출해 재원을 마련하자는 과감한 제안을 내놓았다.

이는 오랜 기간 신공항 건설을 염원해온 의성 군민을 비롯한 500만 시·도민에게 분명한 기대와 희망을 안겨주는 결단이다.

그동안 신공항 사업은 재원 확보 문제로 속도를 내지 못하며 많은 지역민에게 답답함을 안겨줬다.

수도권에 과도하게 집중된 국가 인프라 구조 속에서 지역의 성장 동력을 확보하기 위해서는 이제 중앙 정부의 결정을 마냥 기다리기보다 지역 스스로가 문제 해결의 주체로 나설 필요가 있다.

이러한 상황에서 이번 제안은 단순한 요청이나 건의에 그치지 않는다. 구체적인 재원 조달 방안을 제시하며 사업을 앞으로 끌어당기겠다는 분명한 의지이자 책임 있는 지방정부의 역할을 보여주는 사례다.

특히 “1년이 늦어지면 지역 발전은 10년이 늦어진다”는 인식 아래 과거 동남권 신공항 논의가 지연되며 놓쳤던 기회를 되풀이하지 않겠다는 문제의식은 시의적절하다.

경북도와 대구시가 선도적으로 투자에 나선다면 신공항 개항 시기를 앞당겨 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고 중앙 정부의 보다 적극적인 참여를 이끌어내는 촉매제가 될 수 있을 것이다.

경북도의회 역시 신공항 건설 과정에서 예산의 효율적 집행과 환경에 대한 책임 있는 고려 그리고 지역 주민과의 충분한 소통이 이뤄질 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않아야 한다.

신공항이 단순한 토목 사업이 아니라 지역의 미래 전략이 되기 위해서는 이러한 균형 잡힌 접근이 필수적이다.

의성 군민에게 대구경북신공항은 단순한 공항이 아니다. 물류와 배후 산업 단지 조성, 일자리 창출, 젊은 인구 유입으로 이어지는 지역 재도약의 출발점이다.

또 의성의 우수한 농축산물이 신공항을 통해 세계 시장으로 나아가고, 스마트팜·의료·관광·바이오 등 미래 산업이 성장할 수 있는 새로운 기회가 열릴 것이다.

대구경북신공항은 경북도와 대구시, 그리고 의성을 비롯한 모든 시·군이 함께 만들어갈 공동의 미래다.

이번 담대한 제안을 계기로 모든 관계 기관과 지역 사회가 한마음으로 힘을 모은다면 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 경쟁력 있는 허브 공항을 충분히 현실로 만들 수 있다.

의성 군민 역시 신공항의 조기 개항을 향한 이 여정에 끝까지 함께하며 지역의 미래를 여는 발걸음에 힘을 보탤 것이다.