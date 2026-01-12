[헤럴드경제=박연수 기자] 하고하우스의 투자 브랜드 ‘마뗑킴’이 12일 ‘케이스티파이’와 두 번째 컬래버 상품을 공개했다.

이번 협업은 2023년 첫 컬렉션 출시 이후 두 번째다. 첫 컬렉션은 출시 당일 온라인 전량 완판을 기록했다.

새롭게 선보이는 컬렉션은 ‘언박싱’을 테마로 꾸며졌다. 찢긴 종이와 떼어낸 스티커, 얽혀 있는 박스 테이프 등 언박싱 과정에서 자연스럽게 남는 흔적에서 영감을 받았다.

컬렉션은 총 7가지 디자인으로 구성됐다. 흰 종이가 찢어지며 실버 로고가 드러나는 ‘페이퍼 케이스’, 박스를 열었을 때 마뗑킴 의상이 가득 담긴 모습을 구현한 ‘언박싱 케이스’ 등이다. ‘마뗑킴 키체인 참’은 한정판으로 출시된다.

하고하우스 관계자는 “첫 협업 당시 국내 비롯한 글로벌 고객들의 뜨거운 반응으로 두번째 협업이 이어졌다”며 “앞으로도 마뗑킴 특유의 자유롭고 러프한 브랜드 아이덴티티를 다양한 라이프스타일 영역으로 확장해 국내외 고객들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 말했다.