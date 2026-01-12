[헤럴드경제=고재우 기자] 샤오미코리아가 신제품을 연달아 출시하며 국내 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

국내 스마트폰 시장에서 좀처럼 힘을 쓰지 못하던 샤오미가 진입 장벽이 낮은 제품을 고리로 삼성전자를 압박하는 모양새다. 무선 이어폰의 경우 20만원 대 중반인 갤럭시 버즈 프로3 가격의 10분의 1 수준에 불과하다.

이런 가운데 최근 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령 부부가 시진핑 국가주석 부부와 ‘샤오미 셀카’를 찍은 것은 샤오미의 달라진 위상을 단적으로 보여준다는 평가도 나온다.

12일 업계에 따르면 샤오미코리아는 이날 레드미 버즈 8 라이트(무선 이어폰), 샤오미 진공청소기 P30, 샤오미 울트라 씬 마그네틱 보조 배터리 등 신제품 3종을 출시했다. 국내에서 스마트폰으로 재미를 보지 못했던 샤오미코리아가 주변 제품으로 물량 공세에 나선 것으로 풀이된다.

특히 채 3만원이 채 되지 않는 레드미 버즈 8 라이트(2만7800원)가 눈길을 끈다. 샤오미코리아에 따르면 레드미 버즈 8 라이트에는 최대 42㏈ 광대역 액티브 노이즈 캔슬링(ANC), 듀얼 마이크 및 인공지능(AI) 기반 소음 억제 기술(ENC) 등이 적용됐다. 여기에 SBC 및 AAC 오디오 코덱을 지원해 원음에 가까운 음질 전달한다.

샤오미 무선 이어폰은 이미 무선 이어폰 시장에서 두각을 나타내고 있다. 시장조사업체 카날리스가 공개한 무선 이어폰 시장 점유율(올해 1분기 기준)은 애플 23.3%, 샤오미 11.5%, 삼성 7.1%, 화웨이 6% 등으로 집계됐다.

무선 이어폰 시장에서 삼성전자를 이미 뛰어넘은 셈이다. 더욱이 샤오미는 전년 대비 성장률이 63%로, 삼성전자와 격차도 더 벌리는 중이다.

이외에도 10만원이 채 되지 않는 샤오미 진공청소기 P30(9만4800원) 최대 50AW 흡입력·11만rpm 고속 모토 탑재·2000mAh 리튬이온 배터리 4개 탑재 및 터보 모드 최대 10분 사용(에코 모드 최대 40분), 샤오미 울트라 씬 마그네틱 보조 배터리(7만4800원) 발열 관리 성능 및 주요 스마트폰 기종 호환 등을 홍보했다.

한편 샤오미코리아는 최근 서울 여의도, 구의점, 마곡점에 이어 서울 외 지역에 현대백화점 중동점 유플렉스 오픈했다. 사후관리(AS)에 소홀하다는 국내 비판 여론을 의식해 서울 용산에 ‘익스클루시브 서비스 센터’를 개소하기도 했다.