[헤럴드경제=장연주 기자] 대한민국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 착용할 새 유니폼이 베일을 벗었다. 이런 가운데, 손흥민이 이를 착용한 이미지까지 공유되면서 갑론을박이 이어지고 있다.

축구용품 전문매체 ‘푸티 헤드라인스’는 11일(한국시간) 손흥민이 2026 대표팀 홈 유니폼을 입은 이미지를 공개했다.

해당 이미지의 손흥민은 손가락에 공을 올린 채 빨간색 국가대표 상의 유니폼과 검정 하의를 입고 있다. 이는 실제 촬영한 것이 아닌 유출된 유니폼 디자인을 바탕으로 제작된 이미지다.

이번에 나이키가 제작한 대한민국의 월드컵 홈 유니폼은 글로벌 레드 컬러를 기반으로 한다. 한국의 산악 지형을 호랑이의 줄무늬처럼 표현한 게 특징이다.

소매 끝에는 대비를 주는 블랙 커프스가 적용됐고, 골드 아웃라인이 들어간 화이트 나이키 스우시, 그리고 대한민국 국대 엠블럼이 더해져 월드컵에 걸맞은 외관을 완성했다는 설명이다.

특히 지난 몇 년간 유지해온 단색 위주의 심플함을 과감히 탈피했다.

짙은 붉은 바탕 위에 새겨진 불규칙한 사선 패턴은 한반도의 험준한 산맥을 형상화한 동시에, 한국 축구의 영원한 상징인 호랑이의 가죽 질감을 시각적으로 구현했다.

색감의 변화도 눈에 띈다. 최근 월드컵에서 “형광펜 같다”, “핫핑크에 가깝다”는 지적을 받았던 채도 높은 붉은색 대신 묵직하고 진중한 ‘글로벌 레드’가 적용됐다.

여기에 소매 끝단의 블랙 커프스 처리는 강인함을 더했고, 나이키 로고에 입혀진 골드 아웃라인은 자칫 투박해 보일 수 있는 디자인에 고급스러운 ‘한 끗’을 더했다는 평가다.

다만, 파격적인 패턴이 적용된 새 유니폼을 두고 ‘호불호’가 극명하게 엇갈리고 있다.

일각에서는 “상대를 압도하는 호랑이 기운이 느껴진다”, “검은색과 진한 빨강의 조화가 근본 있다”며 긍정적인 반응을 보이는 반면, “디자인이 과해서 촌티 난다”, “패턴이 너무 복잡해 난해하다” 등 부정적인 평가도 나온다.

한편, 이번에 제작된 한국의 월드컵 유니폼은 올 3월 A매치 기간부터 정식으로 사용될 전망이다.