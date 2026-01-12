이달 22~23 공개모집

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 오는 22일부터 23일까지 양일간 상근이사(전무이사, 지도이사, 신용공제대표이사)와 금고감독위원회 위원을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

공개모집 대상은 ▷상근이사 3명 ▷금고감독위원회 위원 1명이다. 선출된 상근이사의 임기는 2026년 3월 15일부터 2030년 3월 14일까지다. 금고감독위원회 위원의 임기는 보궐 선출로 선출 시부터 2028년 3월 14일까지다.

지원 자격은 상근이사의 경우 전담 업무에 관한 전문 지식과 경험이 풍부한 사람으로 새마을금고법 시행령의 자격요건을 충족해야 한다.

금고감독위원회 위원의 경우 금융, 회계, 감독 업무에 관한 전문 지식과 경험이 풍부한 사람으로 새마을금고법 시행령의 자격요건을 충족한 경우 지원할 수 있다.

공개모집과 관련된 자세한 내용은 새마을금고 홈페이지에서 확인할 수 있다. 선출 일정은 서류접수가 끝나면 ▷서류심사 ▷면접 심사를 거쳐 2026년 2월 26일 대의원회에서 최종 선출될 예정이다.