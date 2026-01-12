12일 HJ중공업 부산 영도조선소 도착 유지·보수 작업 후 3월 미 해군에 인도

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 미 해군 해상수송사령부 소속 4만t급 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트함’이 12일 HJ중공업 부산 영도조선소에 입항한 것으로 확인됐다.

이 함정은 HJ중공업이 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)로부터 수주한 첫 미 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업 대상 함정이다. 아멜리아 에어하트함은 길이 210m, 너비 32m 규모로, 미 해군 전투함 등 주력 함정에 최대 6000t의 탄약·식량·건화물과 2400t의 연료를 보급할 수 있는 군수지원함이다.

입항 당일에는 부산항 도선과 예인선 등 항내 관공선이 투입돼 북항 방파제부터 영도조선소 접안까지 안전한 항행을 지원한 것으로 전해졌다.

HJ중공업은 이달부터 아멜리아 에어하트함에 대한 정비 작업에 본격 착수한다. 각종 장비와 설비 점검, 유지·보수 작업을 거친 뒤 오는 3월 미 해군에 인도할 예정이다.

국내 해양방위산업체 1호 기업인 HJ중공업은 2024년부터 미 해군 함정 MRO 시장 진출을 준비해 왔으며 그 결과 지난해 12월 첫 수주에 성공했다.

조선업계의 새로운 성장 동력으로 주목받는 글로벌 MRO 시장 규모는 지난해 약 79조원으로 추산되며 이 가운데 미 해군 MRO 시장은 연간 약 20조원 규모로 평가된다. 국내에서는 한화오션과 HD현대중공업에 이어 HJ중공업이 세 번째로 미 해군 MRO 사업을 수주했다.

트럼프 행정부의 한·미 조선 협력 확대 기조와 중국 해군력 증강을 견제하기 위한 ‘골든 플릿’ 계획 승인으로 조선업계 전반의 기대감도 커지고 있다.

또한 글로벌 지정학적 위기 고조 속에서 미국 국방부가 함정 MRO의 효율성과 신속성을 높이기 위해, 기존 본토 중심의 정비 체계에서 벗어나 인도·태평양 지역 동맹국의 역량을 활용하는 ‘지역 정비 지원 체계(RSF·Regional Sustainment Framework)’를 도입한 점도 긍정적인 환경으로 작용하고 있다.

HJ중공업은 이번 첫 군수지원함 MRO 사업을 발판으로 미 해군과 함정정비협약(Master Ship Repair Agreement)을 체결해 향후 군수지원함은 물론 전투함과 호위함까지 MRO 사업 영역을 확대해 나간다는 계획이다.