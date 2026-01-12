◆서울 양천구 <4급 전보>△기획재정국장 김현주 △교육문화국장 김향숙 △안전생활국장 이명수
△기반기설국장 류춘광 △의회사무국장 최영주
<5급 전보>△총무과장 유현정 △자치행정과장 조명구 △홍보과장 정경주 △일자리경제과장 정원구 △기획예산과장 윤정혜 △재무과장 유민선 △징수과장 유동식 △문화과장 신수지 △통합돌봄과장 주휸홍 △어르신복지과장 이호성 △생활보장과장 곽광준 △가족정책과장 이순화 △보건행정과장 김도영 △보건위생과장 박희선 △목5동장 김수진
<6급 전보>△구청장민원팀장 박종만 △인사팀장 장창록 △대외협력팀장 김미정 △동행정팀장 천호경 △주민자치팀장 천세희 △SNS소통팀장 김혜진 △일자리정책팀장 류인정 △청년정책팀장 황지선 △시장지원팀장 유지혜 △예산팀장 류호정 △지출팀장 조정민 △자동차세팀장 김경은 △협력교육팀장 최남기 △도서관팀장 노지연 △문화기획팀장 서윤경 △문화시설팀장 황지영 △스마트도시팀장 김은화 △복지기획팀장 정수진 △자원연계팀장 최현하 △사례서비스팀장 안희정 △통합돌봄기획팀장 김미성 △통합돌봄지원팀장 구민정 △장애인복지팀장 차진우 △장애인시설팀장 이지연 △어르신정책팀장 강지영 △기초생활팀장 오진숙 △자활지원팀장 강혜경 △통합조사관리1팀장 유종학 △통합조사관리2팀장 이경진 △통합조사관리3팀장 김세영 △양성평등정책팀장 이경희 △아동청소년친화팀장 서영수 △아동보호팀장 제공주 △출생장려팀장 홍서임 △공공보육팀장 김수경 △안전기획팀장 임찬우 △중대재해예방팀장 장지연 △환경행정팀장 안영동 △가로환경개선팀장 이민정 △청소행정팀장 김선우 △주차과징팀장 윤선희 △교통행정팀장 이용원 △건강생활팀장 김성종 △식품위생팀장 이효영 △식품안전팀장 이주은 △동물보호팀장 박현주 △목1동 행정협력팀장 장목화 △목1동 복지건강팀장 추민균 △목2동 행정협력팀장 이은경 △목3동 복지건강1팀장 이새연 △목4동 행정협력팀장 박선영 △복지건강1팀장 한기련 △목4동 복지건강2팀장 최태진 △신월2동 행정협력팀장 문영희 △신월2동 복지건강1팀장 황영본 △신월2동 복지건강2팀장 손은령 △신월3동 복지건강1팀장 안철용 △신월4동 행정협력팀장 이남현 △-신월7동 행정협력팀장 이광화 △신정1동 행정협력팀장 박미향 △신정1동복지건강팀장 김덕기 △신정2동 행정협력팀장 오은영 △신정4동 행정협력팀장 이경희 △신정7동복지건강2팀장 이지연 △구의회사무국 의정팀장 윤정이 △구의회사무국 의사팀장 이성명
