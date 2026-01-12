라면·소스·아이스크림 농식품 수출 성장세 견인 미국·중국 주도 속 유럽·중동 등 수출시장 다변화 “글로벌 경쟁력 갖춘 제품 세계시장 확산 뒷받침”

[헤럴드경제=양영경 기자] 농식품 관련 산업 전반을 아우르는 ‘K-푸드 플러스(+)’ 부문 수출액이 지난해 136억2000만달러(약 20조원)로 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 12일 농식품과 동물용 의약품, 농기계, 농약, 비료 등 K-푸드 플러스 부문 수출액이 전년 대비 5.1% 증가했다며 이같이 밝혔다.

이 중 농식품 수출액은 4.3% 늘어난 104억1000만달러, 농산업 부문 수출액은 8.0% 증가한 32억2000만 달러로 두 부문 모두 집계 이래 최고 실적을 달성했다.

특히 농식품 수출은 2015년 이후 10년 연속 증가세를 이어가며 사상 처음으로 100억달러를 넘어선 것으로 파악됐다.

품목별로는 라면이 수출 성장을 주도했다. 지난해 라면 수출액은 15억2000만달러로 전년보다 21.9% 증가, 단일 품목 기준 최초로 15억달러를 돌파했다. 중국과 미국 등 기존 주력 시장은 물론 중앙아시아와 중동에서도 높은 성장률을 기록한 데 따른 것이다.

K-매운맛 열풍에 힘입어 소스류 수출도 확대됐다. 소스류 수출액은 4억1000만달러로 4.6% 증가했다. 중국에서는 온라인 중심이던 매운맛 소스가 주요 오프라인 유통 매장으로 판매 채널을 넓히며 수출액이 6000만달러로 13.2% 늘었고, 미국에서도 고추장과 떡볶이 바비큐 소스 등의 판매 호조로 수출액이 9200만달러에 달하며 5.0% 증가했다.

아이스크림 수출액 역시 1억1100만 달러로 21.6% 늘어나 사상 처음 1억달러를 넘어섰다. 미국·캐나다·일본을 중심으로 수출이 크게 확대된 결과다.

과일 수출도 두드러졌다. 포도와 딸기 수출액은 각각 8400만달러와 7200만달러로 각각 46.3%, 4.0% 증가했다. 포도는 국내 생산량 증가에 따른 가격 경쟁력 확보와 대만 수출 포도의 안전관리 강화 조치 정착으로 대만과 북미 지역에서 수출이 늘었고, 딸기는 ‘금실’을 비롯해 ‘홍희’, ‘비타베리’ 등 국산 신품종의 수출이 아세안 국가를 중심으로 확대됐다.

지역별로는 북미·중화권·유럽·중동 등 대부분 권역에서 수출이 증가했다. 특히 미국과 중국이 전체 수출 성장을 이끌었으며 유럽과 중동 시장에서도 뚜렷한 성장세가 나타났다.

미국 수출액은 18억달러로 13.2% 증가해 역대 최대를 기록했다. 대형 유통매장 입점 확대와 현지 맞춤형 제품 출시를 통해 라면, 소스류, 아이스크림 등의 수출이 늘었다.

중국 수출액도 15억9000만달러로 5.1% 증가했다. 중국 내 K-콘텐츠 인기에 힘입어 매운맛 라면 수출이 크게 늘었고 치킨·떡볶이 소스 등 소스류 수출도 동반 확대됐다. 유럽 수출액은 7억7000만달러로 13.6% 증가했으며 건강기능식품과 떡볶이 등 쌀 가공식품, 김치가 현지에서 호응을 얻었다.

중동 수출액은 4억1000만달러로 1년 새 22.6% 급증했다. K-푸드에 대한 관심과 소비 경험이 확산하면서 매운맛 라면과 소스류, 아이스크림 등이 현지 기후에서도 경쟁력 있는 제품으로 자리 잡은 결과로 풀이된다.

농식품 산업 분야 역시 고른 성장세를 보였다. 농기계 수출액은 13억5000만달러로 10.8% 증가했다. 미국의 철강·알루미늄 관세 부과 등 불리한 여건에도, 미국 시장 내 제품군 다변화와 아시아·유럽 시장 개척이 성과로 이어졌다.

농약 수출액은 9억3000만달러로 14.6%, 비료 수출액은 4억4000만달러로 8.2% 각각 증가했다. 농약은 중국·베트남·인도네시아 등 아시아 시장을 중심으로 완제품 수요가 확대됐고, 비료는 태국·베트남 등 동남아 지역에서 한국산 제품의 인지도 상승에 힘입어 소비가 늘었다. 종자와 동물용 의약품 수출도 각각 5.9%, 9.8% 증가한 6000만달러와 3억3000만달러를 기록했다.

농식품부는 지난해 12월 발표한 ‘글로벌 K-푸드 수출 확대 전략’을 바탕으로 권역·시장별 전략 품목을 집중적으로 육성하고, 시장 개척과 진출 프로젝트를 새롭게 추진할 계획이다. 아울러 관계 부처의 가용 자원을 활용해 협업 시너지를 극대화한다는 방침이다.

송미령 농식품부 장관은 “정부는 올해 K-푸드 플러스 수출 목표를 160억달러로 설정했다”며 “민관이 함께하는 ‘K-푸드 수출기획단’을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품들이 세계 시장으로 확산될 수 있도록 기업들의 노력을 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.