“사회 갈등·혐오·증오 많이 늘어…큰 역할 당부” 진우스님 “국가안보만큼 국민 마음 안보 중요”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 12일 종교 지도자들을 만나 “우리 대한민국이 지금까지와는 다르게 서로 화합하고, 서로 용서하고, 서로 포용하면서 같이 살 수 있는 사회로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 ‘종교와 함께, 국민통합의 길로-종교 지도자 초청 오찬 간담회’를 열고 “우리 사회가 많은 사람들이 느끼는 것처럼 갈등과 혐오, 증오가 참으로 많이 늘어난 것 같다”면서 이같이 말했다.

중국 국빈 방문을 마치고 일본 순방을 앞둔 이 대통령은 이날 ‘통합’ 메시지를 재차 던졌다. 이 대통령은 “대통령이 해야 될 제일 중요한 일이 우리 국민들을 통합시키는 거라고는 하는데, 노력은 하고 있기는 합니다만 한계가 많다”면서 “우리 종교 지도자 여러분께서 원래 종교의 본질이 사랑을 실천하는 거라고 하는데, 어쨌든 우리 국민들이 서로 화합하고 포용적인 입장에서 함께 손잡고 살아갈 수 있도록 지금까지도 많은 역할해 주셨지만 앞으로도 더 큰 역할 부탁드린다”고 당부했다.

이날 종교 지도자들은 한국종교지도자협의회 공동대표의장이자 조계종 총무원장을 맡고 있는 진우스님, 대한불교천태종 총무원장 덕수스님, 한국불교태고종 총무원장 상진스님, 김정석 한국교회총연합 대표회장, 박승렬 한국기독교교회협의회 총무, 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 이용훈 한국천주교주교회의 의장, 정순택 천주교서울대교구 대주교, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관 관장, 박인준 천도교 교령, 김령하 한국민족종교협의회 회장 등이 참석했다.

이날 진우스님은 “국가 안보만큼 중요한 것이 바로 국민의 마음 안보”라며 대통령의 역할을 요청했다.

그는 “우리 사회는 세계 최고 수준의 자살률, 초저출산, 고령화, 낮은 행복지수라는 구조적 문제를 안고 있다”면서 “이는 국민의 마음이 깊이 지쳐있다는 그런 신호이며, 이를 해결하지 못한다면 물질적인 경제적인 성취만으로는 진정한 선진국이라고 말하기 어려울 것 같다”고 짚었다.

이어 진우스님은 “그래서 정부가 제도와 정책으로 삶의 토대를 책임진다면 우리 종교계는 국민의 마음의 평안과 또 정신적 안정을 함께 책임져야 한다”면서 “그래서 정부가 제도와 정책으로 삶의 토대를 책임진다면 우리 종교계는 국민의 마음의 평안과 또 정신적 안정을 함께 책임져야 한다”고 말했다.

또한 그는 “국가와 국민의 평화와 평안을 바라는 마음에는 대통령님과 저희 사이 아무런 차이가 없다고 생각한다”면서 “앞으로도 국민 마음의 평안, 국민 마음 안보라는 공동 과제를 놓고 지속적으로 협력해 나가기를 기대한다”고 강조했다.