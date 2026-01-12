‘케데헌’ 장편 애니·주제가상 등 2관왕 아카데미 전초전…수상 가능성 ‘파란불’ ‘어쩔수가없다’ 韓 최초 작품상 수상 후보

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미 골든글로브 시상식에서 2관왕에 올랐다. 한국 최초로 작품상 후보에 올랐던 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’의 수상은 불발됐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)는 11일(현지 시간) 미 캘리포니아주 베벌리 힐튼에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 품에 안았다.

이로써 ‘케데헌’은 ‘주토피아2’(장편 애니메이션상)와 ‘위키드: 포 굿’(주제가상) 등 쟁쟁한 경쟁작들을 제치고 2개 부문의 상을 거머쥐었다.

케데헌을 연출한 매기 강·크리스 아펠한스 감독은 “케데헌은 용감한 여성들의 이야기이자, 우리를 연결시키고, 인류애를 나누는 힘을 가진 음악에 대한 러브레터”라면서 “넷플릭스와 (상을 준) 골든글로브에게 감사하다”고 말했다.

오리지널사운드트랙 ‘골든(Golden)’을 공동 작사·작곡하고 부른 이재는 주제가상 수상작으로 ‘골든’이 호명되자 시상대에 올라 벅찬 감정을 주체하지 못한 채 눈물을 흘렸다. “너무 영광이다. 감사하다”며 소감의 문을 연 그는 “내가 어렸을 때 K-팝 아이돌을 꿈꾸며 열심히 준비했지만, 그 꿈을 이루지 못했다”면서 “그것(좌절)을 극복하기 위해 의지한 것이 음악이었다”고 밝혔다.

그러면서 “오늘 나는 가수이자 작곡가로 이 자리에 섰다”며 “모두들 포기하지 않길 바란다. ‘있는 그대로의 모습으로 빛나기’에 결코 늦지 않았다”며 소감을 마쳤다.

이번 수상으로 ‘케데헌’의 오스카 레이스에도 청신호가 켜졌다. 골든글로브는 아카데미 시상식의 전초전으로 불린다. ‘케데헌’은 올해 3월 열리는 아카데미에서 장편 애니메이션 부문과 주제가상 후보 지명이 유력하다.

앞서 ‘케데헌’은 지난 4일 미 샌타모니카에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈 시상식에서도 영화 주제가상과 최우수 장편 애니메이션상 등 2관왕에 오른 바 있다.

함께 골든글로브에 도전했던 ‘어쩔수가없다’는 무관에 그쳤다. 이번 골든글로브에서 ‘어쩔수가없다’는 뮤지컬·코미디 부문 작품상과 남우주연상, 외국어영화상 후보에 지명됐다. 골든글로브 작품상 후보에 오른 최초의 한국 영화다. 지난 77회 골든글로브에서 감독상과 각본상, 외국어영화상 등 3개 부문에서 수상한 봉준호 감독의 ‘기생충’도 작품상 후보에는 오르지 못했다.

‘어쩔수가없다’를 비롯해 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’, 조쉬 사프디 감독의 ‘마티 슈프림’, 요르고스 란티모스 감독의 ‘부고니아’, 리처드 링클레이터 감독의 ‘블루문’과 ‘누벨바그’ 등 총 6개 영화가 후보가 경쟁한 이번 작품상 부문의 수상은 ‘원 배틀 애프터 어나더’에게 돌아갔다.

박 감독의 영화로 골든글로브 남우주연상 후보에 오른 이병헌의 수상도 불발됐다. 올해 남우주연상은 ‘마티 슈프림’의 티모시 샬라메가 수상했다. 외국어영화상은 브라질 작품인 ‘시크릿 에이전트’에 돌아갔다.

‘어쩔수가없다’의 다음 목적지 역시 오스카다. ‘어쩔수가없다’는 오는 3월 열리는 제 98회 아카데미 시상식 국제장편 부문 예비 후보다. 최종 후보는 오는 22일 발표된다.