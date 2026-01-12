승객 약 2000명, 부산 도심 및 주요 관광지 방문

[헤럴드경제(부산)=이주현 기지] 부산시는 월드와이드 크루즈선인 ‘아이다디바(AIDAdiva)’호가 12일 오전 8시 부산항에 신규 입항한다고 밝혔다. 이는 올해 부산을 찾는 첫 월드와이드 크루즈선이다.

‘월드와이드 크루즈’는 전 세계 주요 항만을 연결해 여러 대륙과 국가를 순회하는 대규모 크루즈 여행 상품으로, 아이다디바호는 약 2000명의 승객을 태우고 올해 처음 부산항에 입항한다. 이번 입항은 동북아 노선 위주로 운영돼 온 부산 크루즈 운항 구조에서 노선 다변화를 보여주는 사례로 의미가 크다.

아이다디바호는 독일 선사 ‘아이다크루즈(AIDA Cruises)’ 소속의 6만9000t급 선박으로 지난해 11월 20일 독일 함부르크항을 출발해 캐나다, 미국, 포르투갈, 일본, 대만 등을 거치는 133일간의 항해 일정으로 운항 중이다.

미국 호놀룰루를 지난 1월 1일 오전 2시에 출발한 아이다디바호는 이날 오전 부산항에 입항한 뒤 같은 날 오후 6시 일본 도쿄를 향해 출항할 예정이다.

이번 크루즈에 탑승한 2000여명의 승객들은 부산 도심과 주요 관광지를 방문한다. 승객 구성은 독일, 오스트리아, 스위스 등 유럽 국적 관광객이 다수를 차지하는 것으로 알려졌다. 이들은 범어사, 해동용궁사, 감천문화마을, 자갈치시장 등 부산을 대표하는 관광 명소를 둘러볼 계획이다.

부산시는 아이다디바호의 부산 첫 입항을 기념해 이날 오전 9시 부산항 북항 크루즈터미널에서 신규 입항 환영 행사를 개최했다. 행사는 기념패 전달과 전통 공연으로 구성됐으며 터미널 내부가 보안구역이어서 비공개로 진행됐다. K-POP 댄스, 전통 악기 연주, 전통 무용 공연 등 다양한 환영 공연이 펼쳐져 부산을 찾은 승객들에게 특별한 추억을 선사했다.

박형준 부산시장은 “신규 월드와이드 크루즈선의 부산 입항을 적극 환영한다”며 “앞으로도 차별화된 기항지 관광 콘텐츠 발굴과 관광 인프라 개선을 통해 크루즈 관광객들이 부산을 다시 찾고 싶은 도시로 느낄 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.