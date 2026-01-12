[헤럴드경제=문영규 기자] 충주시 공식 유튜브 채널 운영자 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 “자식도 공무원을 시키고 다시 태어나도 공무원을 하겠다”며 취업 준비생들의 공무원 지원을 독려했다.

김선태 주무관은 11일 유튜브 채널 ‘미미미누’에 출연한 영상에서 “전 아이들에게도 공무원을 추천할 것”이라며 공무원 경쟁률이 떨어진 것과 관련해 “지금이 저점 매수 타이밍”이라고 강조했다.

김 주무관은 “이런 말씀이 좀 죄송하긴 하지만, 본인이 수능으로 승부 보기 어렵다, 애매하다, 꿈도 별로 없고 그냥 안정적이고 싶다, 이런 분들은 일찍 오라”고 했다.

그는 “지금 가성비가 좋아졌다고 생각한다”며 “솔직히 경쟁률이 높아 합격 점수 ‘컷’이 높을 땐 가성비가 안 좋았다”고 말했다.

그러면서 “제 아이들 성적이 솔직히 애매하다면, 전 중학교 때부터 조기 공무원 교육을 시킬 것”이라고 거듭 말했다.

공무원의 장점에 대해선 ‘안정적’이라고 평가하며 “신분이 보장돼 있고 월급이 어떻게 될 지 예상이 가능하다”고 설명했다. 특히 지방직은 거주지 인근에서 근무할 수 있다는 점도 장점으로 꼽았다.

연봉도 공개했다. 그는 공무원 행정공제(적금)를 거의 들지 않고 있어 5700만원(세전 6급 행정직 10년차)을 받고 있다고 고백했다.

그는 “공무원 연봉이 많다고 볼 수도 있지만 물가가 엄청 올랐다”며 “2005년 당시 연봉 5000만원을 받았다면 지금은 1억원이 넘을 것”이라고도 했다.

최근 처우 문제 등으로 낮아지고 있는 공무원 경쟁률에 대해서도 언급했다.

김 주무관은 “공무원 컷이 지금 진짜 많이 떨어졌다. 공무원 인기가 많이 줄어들었고 소수 직렬 미달도 있다”며 “미달이 속출하는 사태가 국민들에게 과연 좋은 것일지도 의문”이라고 했다.

그는 “조직 전체적으로 안좋은 영향을 끼칠 확률이 높다”며 “인기가 떨어지니 사기도 떨어지고 우수한 자원도 안 들어올 것”이라고 지적했다.

경직된 구조, 불합리한 민원, 낮은 처우 등을 이유로 공무원에 대한 인기는 조금씩 줄어들고 있다는 평가다. 저연차 공무원들의 이탈도 이어지고 있다.

공무원연금공단에 따르면 임용 후 5년 이내에 퇴직한 신규 임용 공무원은 2019년 6663명에서 2024년 1만2263명으로 5년 만에 두 배 가까이 늘었다.

임용 1년 미만 퇴사자는 같은 기간 1769명에서 2418명으로 늘어났다. 2년 만에 그만 둔 이들도 806명에서 2362명으로 증가했다.

김 주무관은 “다시 태어나도 공무원을 할 것”이라고 했다. 다만 “유튜브 업무를 또 하는 건 좀 지겨울 거 같아 공무원은 해도 이 일은 안 한다”고 밝혔다.

공무원 준비생들에게는 “힘든 것 알고 있다. 저도 준비하면서 이렇게 힘들 줄 몰랐다”면서 “2, 3년 한다고 되는 게 문제가 아니라 단기간에 쏴야 한다. 마지막에 쏟아부어야 한다”고 조언했다.

그는 “사고력이 필요 없는 순수 암기다. 붙기 위한 시험이기 때문에 외우기만 하면 된다. 이걸 위해 마지막 4, 5개월을 투자하라. 그래야 효율적으로 합격할 수 있다”며 응원했다.

충주맨이 운영하는 충주시 유튜브 채널은 96만5000명의 구독자를 보유하고 있으며 지방자치단체 유튜브 가운데 가장 많다.

김 주무관은 재치있는 영상으로 지자체 홍보를 하며 많은 사람의 관심을 끌어모아 2016년 9급 공무원에 임용된 이후 7년 만에 6급으로 초고속 승진하고 이후 팀장 보직을 맡았다. 이는 다른 일반 공무원과 비교해 10년 이상 빠르다는 평가다.