전 세계 13개 지역, 1년 이상 경과 605개 평균치 원자재, 국내 주식형 등 100% 이상 수익률 25종

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋자산운용(이하 미래운용)은 전 세계에서 운용 중인 상장지수펀드(ETF)의 지난해 평균 수익률이 27.9%를 기록했다고 12일 밝혔다.

이번 성과는 한국과 미국 등 전 세계 13개 지역에서 운용 중인 ETF 가운데 상장 후 1년 이상 경과한 605개 상품을 대상으로, 개별 상품의 각 국가별 통화기준 지난해 1년 수익률(TR)을 평균한 결과다. 해당 상품 중 100% 이상 수익률을 기록한 상품은 총 25종으로 집계됐다.

지난해 수익률 상위권에는 금과 은 등 원자재 관련 ETF가 다수 포진됐다. 금 탐사 기업에 투자하는 ‘Global X Gold Explorers(GOEX US)’가 186.6%의 수익률로 1위, 은 채굴 기업에 투자하는 ‘Global X Silver Miners UCITS(SILV LN)’가 184.9%의 수익률로 2위에 올랐다.

국내 주식 투자 상품들도 두각을 나타냈다. ‘TIGER K방산&우주’를 포함한 9종의 상품이 수익률 100% 이상을 기록했다. 국내 대표 지수에 투자하는 ‘TIGER 200’은 94.8%, ‘TIGER 반도체TOP10’은 121.1%의 수익률을 올렸다.

우수한 수익률을 바탕으로 자금의 유입이 크게 늘어난 상품들도 있었다. ‘Global X Defense Tech(SHLD US)’는 지난해 75.2%를 기록하며 지난해 35억 달러가 순유입됐다. 글로벌 AI 단일 테마 상품인 ‘Global X Artificial Intelligence & Technology(AIQ US)’는 지난해 36억 달러 순유입을 기록했다. 홍콩의 대표 인컴형 상품인 ‘Global X HSCEI Covered Call Active(3416 HK)’도 18.2%의 수익률을 기록하며 지난해 20억 달러가 넘는 순유입이 있었다.

미래운용은 차별화된 ‘킬러 프로덕트’를 글로벌 투자자들에게 제공하기 위해 글로벌 네트워크를 적극 활용하고 있다. 지수 개발부터 유동성 공급까지 ETF 비즈니스를 총괄하는 글로벌 ETF 운용 생태계를 구축하고 있다. 특정 지역에서 고안한 지수를 다른 지역에서 현지 투자자 성향을 반영해 확장 출시하는 전략도 병행하고 있다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 대표는 “미래에셋은 차별화된 상품 제공을 최우선으로 두는 성장 전략을 지속해 왔다”며 “이번 성과는 Global X를 비롯해 미래에셋의 글로벌 네트워크를 기반으로 한 상품 경쟁력이 실제 수익률과 자금유입으로 입증된 사례” 라고 말했다. 이어 “킬러 프로덕트의 발굴을 통해 투자자들에게 차별화된 성과를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다” 라고 밝혔다.