[헤럴드경제=문영규 기자] K팝 걸그룹 에스파(카리나, 윈터, 지젤, 닝닝)가 최근 일본 연말 가요제인 ‘NHK 홍백가합전’에 출연한 시간과 관련해 ‘패전일·원폭 연관설’과 같은 음모론이 제기되자 주최 측인 NHK 방송이 해명에 나섰다.

에스파가 지난달 31일 방영된 ‘제76회 NHK 홍백가합전’에서 오후 8시 15분 전후 무대에 오른 것을 두고 현지 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 히로시마 원자폭탄 투하나 일본의 패전일(한국의 광복절)을 연상시킨다는 루머가 확산했다고 현지 산케이신문 등이 12일 전했다.

홍백가합전 방영 직후 인터넷상에선 “NHK가 의도해 이 시간에 등장했다”, “일본을 모욕하는 염원이 담겼다”, “우연이 아니라 고의다”라는 의혹이 강하게 제기됐다.

한 일본 누리꾼은 지난 1일 엑스(X)를 통해 “히로시마 원폭 투하 시간은 오전 8시 15분 00초쯤, 섬광 및 폭발 시간은 오전 8시 15분 43초쯤”이라며 “어젯밤 홍백가합전을 보지는 않았지만, 다시보기로 확인한 결과 오후 8시 15분 00초, 오후 8시 15분 43초 두 시점 모두 에스파가 출연 중이었다”고 했다.

또한 이날 부른 곡 ‘위플래시’(Whiplash)에 등장한 ‘big flash’와 같은 가사는 원폭의 섬광을 암시한다는 의혹도 제기됐다.

에스파의 출연은 홍백가합전 이전부터 논란이 됐다.

최근 중일 갈등 이후 에스파의 중국인 멤버 닝닝이 2022년 SNS에 올린 탁상용 조명 기구 사진이 원폭 직후 생기는 버섯 모양 구름과 비슷하다는 주장이 뒤늦게 제기됐고, 그의 출연을 막아야 한다는 목소리도 커졌다.

결국 닝닝은 건강을 이유로 이날 공연에 불참하고 카리나, 윈터, 지젤만 무대에 올랐다.

NHK 측은 출연 시간에 대해 “SNS 상에서 제기되는 추측은 전혀 근거가 없는 가짜 정보”라며 일축했다. 또한 닝닝의 불참에 대해서도 “가짜 정보의 발신·확산에 대해서는 계속해서 적절히 대응해 나갈 것”이라는 입장을 밝혔다.