아침부터 저녁까지 균형 잡힌 식사 제공…다양한 서비스로 편리한 생활

입주민 간 교류 속 활력 있는 일상…생활 만족도↑

서울 마곡에 새롭게 문을 연 시니어 레지던스 ‘VL르웨스트’가 주목을 받고 있다. 국내 실버타운 전문가이자 유튜브 채널 ‘공빠TV’의 문성택 대표는 최근 이곳을 직접 방문해 소개하는 영상을 공개했으며, 해당 영상은 높은 조회 수와 긍정적 반응을 얻고 있다. 영상에서는 입지와 시설 전반이 우수하다는 평가와 함께, 시니어 맞춤형 주거 환경으로서의 가치를 확인할 수 있다는 점이 강조됐다.

실제 VL르웨스트에 거주하는 입주민들의 일상을 들여다보면, 조식·중식·석식을 제공하는 F&B 서비스가 가장 먼저 눈에 들어온다. 지하 1층 레스토랑에서 제공되는 식사는 사전 예약제와 현장 주문제로 이용 가능하며, 영양사가 주 단위로 구성한 한식과 글로벌 요리를 균형 있게 맛볼 수 있다. 선택한 한상차림의 주식은 직원이 서빙부터 퇴식까지 전담하며, 죽·샐러드·디저트 등 일부 메뉴는 뷔페 테이블에서 자유롭게 이용할 수 있다.

간편식 포장 서비스로 레스토랑 외부에서도 식사가 가능하며, 생일이나 기념일, 가족 방문 시에는 별도 특별식 신청도 가능하다. 식사 상담과 사전 예약을 통해 건강 상태에 맞춘 맞춤형 건강 케어식(열량 조절식, 염분 조절식 등)도 제공받을 수 있어, 고령층 입주자의 건강 관리와 생활 만족도를 높이는 데 기여하고 있다.

레지던스 곳곳에서는 입주민들이 서로 이야기를 나누며 활기찬 하루를 보내고 있었다. 커뮤니티 센터를 살펴보니, 입주민들이 미술, 음악, 댄스, 인문학·어학, 스마트폰 활용 및 사진 촬영 등 프로그램에 참여하며 손으로 만들고 몸을 움직이며 시간을 보내는 모습이 눈에 띄었다. 프로그램은 1회성 강좌와 정규 강좌로 나뉘며, 입주민들의 관심사와 시기에 맞춰 내용이 수시로 구성돼 선택의 폭이 점차 넓어지고 있다. 특히 12월에는 크리스마스와 연말 분위기에 맞춘 프로그램이 운영되며 입주민들의 호응을 얻었다.

이와 함께 시네마, 노래연습실, IT 스튜디오, 아뜰리에, 취향서원, 당구장 등 다채로운 공간이 마련돼 입주민들이 각자의 취향에 맞춰 여가 시간을 보내고 있다. 북라운지에서 독서와 담소를 즐기거나 지하 2층 웰니스클럽에서 운동을 하는 입주민들도 볼 수 있었다. 웰니스클럽에서는 전문 트레이너의 지도는 물론, 피트니스·사우나·골프연습장·필라테스 등 다양한 운동 시설을 이용할 수 있다.

커뮤니티를 이용 중인 한 입주민은 “요즘에는 스마트폰 관련 수업을 들으면서 사진도 찍고 지도도 활용해 보는 등 새로운 것을 배우는 재미가 쏠쏠하다”며 “연말에는 크리스마스 공예 프로그램과 노래교실에 참여해 다른 사람들과 함께 트리를 만들고 노래도 부르며 웃고 즐기다 보니, 집 안에만 있을 때보다 훨씬 활력이 생겼다”고 말했다. 이어 “일상적인 가사 부담이 줄어 하루가 훨씬 여유로워질 수 있는 것 같다”고 덧붙였다.

실제 VL르웨스트에서는 침실, 거실, 욕실, 주방 등 주요 생활 공간의 청소와 가정 내 쓰레기 수거를 포함한 하우스키핑 서비스가 주 2회 제공된다. 장기 부재 시에는 세대의 안전 점검과 기본 정비가 함께 이루어져 생활의 연속성과 안전을 세심하게 관리한다. 또한 세대 내 위생 상태를 유지하고 정기적으로 소독을 실시해 쾌적하고 안전한 주거 환경을 선보이고 있다.

컨시어지 서비스 역시 빼놓을 수 없다. 컨시어지 데스크에서는 부대시설 이용 안내와 각종 편의 서비스, 외부 생활 시설 정보 제공이 이루어진다. 우편물 관리, 택배 수취·발송, 물품 보관, 분실물 관리뿐 아니라 제휴 리조트와 골프장, 게스트룸 예약 등 다양한 예약 서비스도 지원한다. 입주민들은 생활 전반에 대한 문의를 현장에서 바로 해결할 수 있어, 정보 탐색과 예약에 어려움을 겪는 고령층도 한결 여유롭고 안정적인 생활을 누릴 수 있다.

VL르웨스트 입주민에게 제공되는 혜택은 기존 시니어 레지던스에서는 찾아보기 힘들어, 상위 0.1% 시니어 라이프를 지향하는 고객층의 기대에 부응하고 있다는 평가를 받고 있다. 입주민은 롯데호텔 리워즈 골드 등급, 롯데호텔 트레비클럽 할인, 롯데호텔 리조트 회원권, 골프 CC 등 다양한 프리미엄 제휴 혜택을 누릴 수 있다. 해당 혜택은 컨시어지를 통해 안내받고 예약할 수 있다.

시니어 레지던스인 만큼, 입주민의 건강 관리에 집중하며 세심하게 서비스를 제공하고 있다. 1층 건강관리센터에서는 입주민들의 건강 상태를 정기적으로 체크하고, 유형별 상담과 수시 상담을 통해 개인 맞춤형 관리가 이뤄지고 있다. 특히 이화여대서울병원과 연계해 1년에 한번 건강검진을 실시하고, 보바스의원과 협력해 입주 후 최초 1회 유전자 검사(초기 계약자 한정)도 지원한다. 단지 내에 들어선 마곡 보바스의원에서는 가정의학과ㆍ신경과ㆍ재활의학과 진료와 물리ㆍ도수 치료를 받을 수 있다.

지하 2층 멀티케어센터에서는 인바디 검사(체성분 검사), 보행 검사, 스트레스 및 두뇌활동 측정 검사 등을 실시해 입주민들의 신체 기능과 건강 상태를 정밀 분석하고, 이를 바탕으로 영양 상담과 운동 관리, 두뇌훈련 프로그램을 시행한다. 세대 내에는 응급 호출버튼과 동작 감지센서, 건강관리센터 연계 시스템을 설치해 24시간 비상 대응 체계를 갖췄다.

한 입주민은 “서울에서도 접근성이 좋은 지역에 시니어 레지던스가 있어 편리하다. 자녀들도 시설을 둘러보고 안심하는 모습이었다”며 “입주 초기임에도 시설과 서비스 제공에서 부족함을 느끼지 못하고 있고, 직원들도 세심하게 챙겨줘 만족스럽게 생활하고 있다”고 말했다.

업계에서는 VL르웨스트가 이처럼 입주 초기부터 높은 생활 만족도를 유지할 수 있는 배경으로 안정적인 운영 구조를 꼽는다. 시니어 레지던스는 일반 아파트와 달리 식사, 돌봄, 의료, 생활 지원, 문화·운동 프로그램 등 제공 서비스가 생활 만족도에 큰 영향을 미친다. 특히 하이엔드급 시설은 운영사의 재정이 불안정할 경우 서비스 축소, 유지·보수 지연, 심지어 폐업으로까지 이어져 입주자의 재산 피해로 연결될 수 있다. 이에 따라 운영사의 재무 투명성과 관리 역량 검증이 중요하다는 분석이 나온다.

VL르웨스트는 대규모 부동산 개발 사업의 안정적 추진을 위해 프로젝트금융투자회사(PFV) 방식을 적용한 최초의 노인복지주택 사업이라는 점에서 차별화된다. PFV는 자기자본 50억원 이상 확보, 발기인 중 금융회사 1인 이상 5% 이상 출자 등 엄격한 요건을 충족해야 한다. 대기업 출자 여부와 관계없이 연결재무제표를 독립적으로 유지할 수 있어 재원 운용의 투명성을 확보한다. 이를 통해 대규모 사업을 장기적으로 추진할 수 있어 안정성이 높게 평가된다.

VL르웨스트는 롯데건설이 주주사로 참여한 가운데 지난 10월 성공적으로 준공을 마치고 입주가 한창이다. 최근 예비 입주자 문의가 늘면서 현장에는 전용 상담 부스를 마련해 운영 중이며, 공식 홈페이지를 통해서도 상담 예약을 받고 있다.