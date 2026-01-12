MS ‘AI 확산 보고서’ 韓, AI 성장률 글로벌 평균 속도 크게 앞질러

[헤럴드경제=박세정 기자] 한국이 전 세계에서 가장 빠른 속도로 인공지능(AI)을 도입하고 있는 나라로 나타났다.

12일 마이크로소프트(MS)의 싱크탱크 AI 이코노미 인스티튜트가 발표한 ‘AI 확산 보고서: 심화되는 디지털 격차’에 따르면 지난해 하반기 한국의 AI 도입률은 30.7%로 전체 국가 중 18위를 기록해 상반기(25%) 보다 7계단 상승했다.

보고서에 따르면 한국은 지난해 상반기 까지 AI 이용률이 25.9%였지만 6개월간 약 5%포인트 성장했다. 2024년 10월 이후 누적 성장률은 80%를 상회했다. 이는 글로벌 평균(35%) 및 미국(25%)의 성장 속도를 크게 앞지른 것이다.

보고서는 한국의 급성장이 국가 정책, 모델 성능 고도화, 대중적 문화 현상이라는 세 가지 동력이 맞물린 결과라고 분석했다.

기술적으로는 프론티어 모델의 한국어 처리 능력이 비약적으로 향상된 점이 주효했다. 보고서는 한국의 사례가 모델의 언어 역량이 정교해질수록 실제 사용량 또한 비례하여 증가할 수 있음을 보여주는 중요한 지표라고 짚었다.

아울러 ‘지브리 스타일’ 이미지 생성과 같은 대중적 문화 현상이 신규 사용자의 유입을 촉발했으며, 이러한 초기 경험이 일시적 유행을 넘어 장기적인 사용으로 안착하는 양상을 보였다고 분석했다.

이와함께 AI 글로벌 격차는 심화됐다. 보고서에 따르면 2025년 하반기 기준 전 세계 생성형 AI 채택률은 상반기 대비 1.2%포인트 상승한 16.3%를 기록했다. 선진국 중심의 글로벌 노스와 신흥국 중심의 글로벌 사우스 간 AI 채택률 격차가 확대되며, 초기 인프라 투자 여부에 따른 지역 간 디지털 격차가 심화되는 양상을 보였다.

국가별로는 아랍에미리트(64.0%), 싱가포르(60.9%), 노르웨이(46.4%), 스페인(41.8%) 등 디지털 인프라에 조기 투자한 국가들이 도입률 선두를 지속했다. 반면, 미국은 절대적인 사용량 면에서는 세계 최고 수준을 유지했으나, 인프라가 밀집된 소규모 디지털 경제 국가들에 비해 인구 대비 사용 비율이 낮게 나타나며 글로벌 순위는 24위를 기록했다. 한국은 글로벌 순위가 18위로 급등하며 가장 독보적인 성공 사례로 꼽혔다.

지난해 하반기 전 세계 생성형 AI 도입률은 근로 연령 인구 6명 중 1명이 AI를 사용하는 수준에 도달했다. 다만 지역 간 불균형은 더욱 뚜렷해졌다. 글로벌 노스의 채택률(24.7%)은 글로벌 사우스(14.1%)에 비해 두 배 가까이 높았으며, 두 지역 간 격차는 2025년 상반기 9.8% 포인트에서 하반기 10.6% 포인트로 확대됐다.