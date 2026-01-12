리비안 합작 개발 SDV에 퀄컴 칩 적용 첨단 인포테인먼트 기능 구현

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐그룹은 퀄컴 테크놀로지스와 지난 8일(현지시간) 스냅드래곤 디지털 섀시 솔루션을 기반으로 첨단 인포테인먼트 및 커넥티비티 기능을 제공하기 위한 장기 공급 계약과 관련된 의향서(LOI)를 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 합의에 따라 퀄컴은 폭스바겐그룹의 구역 기반 소프트웨어 정의 차량(zonal SDV) 아키텍처 출시를 위한 핵심 기술 파트너 역할을 맡는다. 해당 아키텍처는 리비안과의 합작법인인 ‘리비안-폭스바겐그룹 테크놀로지스’를 통해 미주 및 유럽 등 주요 글로벌 시장을 겨냥해 개발된 것으로, 퀄컴은 2027년부터 인포테인먼트 기능을 위한 고성능 시스템온칩(SoC)을 공급할 예정이다.

현재 퀄컴과의 협력은 폭스바겐그룹의 소프트웨어 자회사인 카리아드와 보쉬가 주축이 된 그룹 내 ‘자율주행 연합(ADA)’까지 확장됐다. 폭스바겐그룹은 이번 의향서가 반도체 및 인공지능(AI) 기술의 통합 역량을 확대하려는 전략을 한층 공고히 하고, 그룹의 전체 차량 포트폴리오에 걸쳐 확장 가능하고 미래지향적인 모빌리티 솔루션을 확보하는 데 이바지할 것으로 기대하고 있다.

카르스텐 슈나케 폭스바겐 승용차 브랜드 구매 담당 이사회 멤버 겸 폭스바겐그룹 확장 집행위원회 위원은 “차세대 인포테인먼트 솔루션과 첨단 운전자 지원 시스템은 제품 차별화의 핵심 요소로 부상하고 있다”며 “퀄컴 테크놀로지스를 미래 파트너로 맞이함으로써 기술 구현에 필수적인 반도체의 장기적인 수급을 확보하게 됐다”고 말했다.

나쿨 두갈 퀄컴 테크놀로지스 수석 부사장(EVP) 겸 자동차·산업·임베디드 IoT 및 로보틱스 부문 그룹 총괄은 “스냅드래곤 디지털 섀시는 소프트웨어 정의 아키텍처의 핵심 기반으로써 안전성과 성능, 확장성을 갖춘 차세대 인포테인먼트 및 첨단 운전자 지원 시스템 구현을 가능하게 한다”며 “퀄컴은 폭스바겐그룹과 함께 혁신적인 차량 내 경험을 제공하는 한편, 지능형 모빌리티 시대를 선도하는 데 필요한 강력한 기술적 토대를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

폭스바겐그룹은 SDV 아키텍처를 신차 ID.에브리원 및 전기차 플랫폼인 SSP 기반의 모든 미래 전기차 모델에 적용할 예정이다. 이를 통해 그룹은 다양한 세그먼트와 가격대, 그리고 전 세계 시장에 걸쳐 기술적으로 진보한 최첨단 제품을 선보이겠다는 목표다.

스냅드래곤 콕핏 플랫폼을 탑재한 차량은 운전자의 요구를 예측하고 실시간으로 대응하며, 선제적으로 지원하는 에이전트형 A 기반의 경험을 선사한다. 이는 개인화된 공조 시스템 및 시트 조절부터 최적화된 경로 안내, 음성과 동작을 복합적으로 인식하는 멀티모달 제어에 이르기까지 폭넓은 기능을 아우른다.

폭스바겐그룹 및 퀄컴 테크놀로지스와 협력하고 있는 카리아드와 보쉬 주도의 ADA는 자율주행 기술 개발을 고도화하기 위해 퀄컴의 최상위 차량용 컴퓨팅 플랫폼인 ‘스냅드래곤 라이드 엘리트’를 활용할 계획이다.

이번 공급 계약은 그룹 전체로의 확대 적용을 목표로, 현재 아우디와 폭스바겐 승용차 브랜드가 주도적으로 추진하고 있다. 계약의 일환으로 그룹 내 브랜드들은 차세대 SDV 차량에 스냅드래곤 5G 모뎀-RF 및 V2X 기술을 통합 적용할 방침이다.