[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포하는 과정에서 음파 무기(sonic weapon) 등 최첨단 무기로 마두로 측 경호원들을 무력화했다는 주장이 나오고 있다.

10일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면, 최근 소셜미디어 엑스(X)에 베네수엘라 경호원의 인터뷰라고 주장하는 글이 올라와 백악관 캐럴라인 레빗 대변인이 공유했다. 캐럴라인 대변인은 내용의 진위 여부에 대해 답하지 않고 “하던 일을 멈추고 읽어보라”고 적었다.

글에서 익명의 베네수엘라 측 경호원은 미군이 듣도 보도 못한 기술을 사용했다고 주장했다.

그는 “경계 근무 중이었는데 갑자기 모든 레이더 시스템이 멈췄고 하늘 위로 수많은 드론이 비행하기 시작했다”며 “잠시 후 헬기 8대가 나타나더니 미군 병력 20여 명이 투입됐고 미군은 총보다 강력한 무언가로 무장하고 있었다”고 묘사했다.

이어 “우리 쪽 병력은 수백 명에 달했는데 우리 무기로는 전혀 대응할 수 없었다”며 “그들이 무언가를 발사했는데, 뭐라고 설명해야 할지 모르겠다. 그건 매우 강렬한 음파(sound wave) 같았다. 갑자기 머리 안쪽에서 폭발이 일어나는 듯한 기분이 들었다”고 했다.

그는 또 “어떤 경호원들은 코에서 피를 흘렸고 일부는 피를 토했다. (공격을 당한 뒤) 움직이지 못하고 바닥에 쓰러졌고 음파 무기(sonic weapon)인지 무언가 때문에 다시 일어설 수 없었다”고 주장했다.

뉴욕포스트는 전직 미국 정보국 소식통을 인용해 “미군이 극초단파(microwaves) 등 고출력 에너지로 목표물을 타격하는 지향성 에너지 무기(DEW·directed energy weapon)를 수년간 보유해 왔으나 이를 실전에 사용한 건 처음일 수 있다”며 “이런 무기들은 출혈이나 운동 능력 상실, 통증 및 화상 등의 증상을 유발할 수 있다”고 전했다.

극초단파 무기는 전자 설비를 파괴하거나 귀를 통하지 않고 바로 뇌의 측두엽에 전달해 사람을 공격한다. 초음파와 달리 철제나 콘크리트를 뚫을 수 있어 몰래 공격할 수 있는 것으로 알려졌다.

2600만 회가 넘는 조회수를 기록한 이 글은 출처가 명확하지 않아 온전히 신뢰하기는 어렵다는 지적도 많다.