착용감과 안정감 모두 강화…크로스핏·피트니스 적합

[헤럴드경제=김진 기자] LF의 스포츠 브랜드 리복이 새해 기능성 트레이닝화 ‘나노 플렉스 TR 3.0’을 출시했다고 12일 밝혔다.

‘나노 플렉스 TR 3.0’은 기능성 트레이닝화 ‘나노(Nano)’ 시리즈의 2026년 신제품이다. 웨이트 트레이닝부터 다양한 운동을 부담 없이 즐기고 싶은 입문자와 데일리 트레이닝족에 적합하다.

‘나노’ 시리즈는 2011년 출시 이후 매년 업그레이드를 거듭하며 북미 시장에서 전문 트레이닝화로 자리매김했다. 작년에는 15번째 모델 ‘나노 X5’ 출시와 함께 ‘REE:BOX in SEOUL’ 피트니스 대회를 개최하며 국내 공략을 본격화했다. 그 결과 2025년 리복 나노 시리즈 매출은 전년 대비 200% 성장했다.

신제품은 고강도 크로스핏과 하드 트레이닝에 특화된 ‘나노 X5’와 달리, 더 폭넓은 운동 환경에 대응할 수 있도록 설계했다. 입문자부터 데일리 트레이닝까지 아우르는 올라운드 모델이다. 10만9000원의 합리적인 가격대도 매력이다.

통기성이 우수한 메쉬 어퍼에 오버레이로 가볍고 안정적인 착용감을 제공한다. 힐 클립 구조를 통해 운동 중 발 뒤틀림도 효과적으로 제어한다. 강한 접지력을 갖춘 아웃솔을 적용해 점프, 리프팅, 멀티 디렉션 무브 등 다양한 동작에서도 흔들림 없는 퍼포먼스를 지원한다.

리복 관계자는 “앞으로도 제품 기술력을 기반으로 다양한 피트니스 고객과의 접점을 넓히며 퍼포먼스 영역에서의 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.