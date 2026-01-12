타이어 전문점 ‘타이어테크’ 지속 확대 렌탈 매출 성장세…유통채널·렌탈서비스 연계

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 국내 판매 채널 확대와 렌탈 사업 성장세를 통해 내수 시장에서 수익구조를 개선하고 있다고 12일 밝혔다. 자체 유통망 강화와 장기 고객 확보 전략이 함께 맞물리며 실적을 견인하고 있다는 게 회사 측의 설명이다.

먼저 넥센타이어는 자사 통합 타이어 전문점인 ‘타이어테크’를 중심으로 국내 오프라인 매장을 지속 확대하고 있다. 타이어테크 매장 수는 2021년 말 340여 개에서 2025년 말 기준 약 480개로 꾸준히 확대했다. 각 매장은 판매부터 장착, 사후 관리까지 일관된 서비스를 제공하며 넥센타이어의 브랜드 신뢰도를 높이는 동시에 운영 효율성도 제고하고 있다.

이와 함께 2015년 국내 최초로 도입한 타이어 렌탈 서비스 ‘넥스트레벨’을 통해 유통 채널과 서비스 경쟁력을 강화하고 있다. 넥스트레벨은 온라인으로 렌탈 상담과 예약이 가능하며, 이후 타이어테크를 포함한 렌탈점에서 오프라인 상담, 장착, 점검까지 원스톱으로 제공받을 수 있는 구조다. 넥센타이어는 이러한 운영 방식을 통해 온라인의 편의성과 오프라인의 전문성을 결합했다고 설명했다.

또한 넥스트레벨은 분할 납부 방식으로 초기 비용 부담을 낮췄으며, 고객 과실로 인한 파손 및 조기 마모 시에도 무상 교체 서비스를 제공한다. 이러한 편의성을 바탕으로 계약 종료 이후에도 서비스 이용을 이어가는 고객이 꾸준히 늘며 장기 고객 확보 측면에서도 성과를 내고 있다.

넥스트레벨의 누적 렌탈 고객 수는 2018년 약 10만명에서 2025년 말 65만명을 넘어섰다. 누적 렌탈 판매 수량 역시 2021년 100만개를 돌파한 이후, 2025년 약 240만개로 크게 증가했다. 넥센타이어는 정기 점검과 서비스 제공을 통해 일회성 판매 중심에서 벗어나 고객과의 장기적 관계를 기반으로 한 안정적인 수익 모델을 확장하고 있다.

특히, 렌탈 고객의 80% 이상이 엔페라 AU7, 엔페라 슈프림 등 프리미엄 라인업을 선택했다. 올해는 렌탈 제품군에 전기차와 내연기관 차량에 모두 장착할 수 있는 ‘EV 루트’ 라인업인 엔프리즈 S 등 신제품을 추가하며 변화하는 국내 시장 수요에 선제적으로 대응하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “고객 경험 측면에서 유통 채널인 타이어테크와 렌탈 서비스는 구매부터 관리까지 이어지는 하나의 서비스 체계로 운영되고 있다”며 “오프라인 전문성과 온라인 편의성을 결합한 구조를 바탕으로 프리미엄 제품과 서비스 경쟁력으로 국내 시장에서 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.