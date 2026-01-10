“12명의 스테프에게 성폭행”…단역배우 자매의 ‘비통한 죽음’, 진상규명 청원 2만명 동의

[헤럴드경제=채상우 기자] ‘단역배우 집단 성폭행 사건’에 대한 청문회와 특검을 요청하는 청원이 2만 명 이상의 동의를 얻었다. 4일 국회 국민 동의 청원 게시판에 따르면 지난달 26일 게시된 ‘단역배우 집단 성폭행 사건에 대한 청문회 및 특검 요청에 관한 청원’이라는 제목의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 이날 오전 9시 기준 2만 6000명 이상이 동의했다. 청원인 조 모 씨는 “단역 배우였던 피해자가 2004년 당시 보조 출연자 반장 12명에게 40여차례의 성폭행 및 성추행을 당하고도 공권력의 부존재로 제대로 된 수사를 받지 못한 사건”이라며 “피해자가 강제 고소 취하를 할 수밖에 없었던 배경에 대해서도 자세한 진상 규명이 필요하다. 국회 청문회와 특검을 요청한다”고 청원 취지를 밝혔다. 해당 사건은 단역배우 아르바이트를 하던 대학원생 A 씨가 2004년 기획사 반장, 캐스팅 담당자 등 12명에게 지속적으로 성폭행을 당하면서 시작됐다. 당시 A 씨는 12명을 경찰에 고소했으나,