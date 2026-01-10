[청송군 제공]
[청송군 제공]

[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]‘2026 UIAA 청송아이스클라이밍 월드컵’이 10일부터 11일까지 청송 아이스클라이밍 월드컵경기장에서 개최되는 가운데 선수들이 세계 정상급 기량을 뽐내며 박진감 넘치는 경기를 펼치고 있다.


kbj7653@heraldcorp.com