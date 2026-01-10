[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]‘2026 UIAA 청송아이스클라이밍 월드컵’이 10일부터 11일까지 청송 아이스클라이밍 월드컵경기장에서 개최되는 가운데 선수들이 세계 정상급 기량을 뽐내며 박진감 넘치는 경기를 펼치고 있다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-01-10 14:28:54
[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]‘2026 UIAA 청송아이스클라이밍 월드컵’이 10일부터 11일까지 청송 아이스클라이밍 월드컵경기장에서 개최되는 가운데 선수들이 세계 정상급 기량을 뽐내며 박진감 넘치는 경기를 펼치고 있다.
‘한파주의보’ 주말 눈 오고 기온 급강하…서울시 한파 24시간 상황관리
서울시는 10일 오후 9시를 기점으로 서울 전역에 한파주의보가 발효됨에 따라 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 비상근무에 들어간다. 서울시 한파 종합지원상황실은 피해가 최소화될 수 있도록 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성해 운영된다.
“50만원 할인에도 안 산다?” 얼마나 안 팔리면… ‘우르르’ 쌓였다
[헤럴드경제=차민주 기자] “갤럭시 S25+, 100만원에 판매합니다.” (중고나라 게시글 중) “이 가격이면 새 폰 사지, 중고폰을 왜 사나” (커뮤니티 게시글 중) KT가 위약금 면제를 발표하면서 ‘가입자 이탈 러시’를 겪고 있는 가운데, 이 영향으로 중고폰 시장에 매물이 쌓이고 있다. KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 판매한 영향으로 풀이된다. 구매 수요보다 매물이 더 빠르게 쌓이면서, 출고가보다 50만원 싼 가격에도 구매자 찾기가 쉽지 않은 모양새다. 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 지난 31일 KT가 위약금 면제를 발표한 직후 가입자 이탈이 이어지면서 KT 중고폰 매물이 속속들이 올라오고 있다. 실제 구글 트렌드의 지난 30일간(2025년 12월 6일~2026년 1월 6일) 검색어 ‘KT 중고’의 검색량을 살펴본 결과, 해당 검색어는 지난 31일부터 점진적으로 증가해 지난 5일 검색 관심도 최고 수치인 ‘100’을 달성했다. 또 다른 유사 검색어인 ‘KT 중
“12명의 스테프에게 성폭행”…단역배우 자매의 ‘비통한 죽음’, 진상규명 청원 2만명 동의
[헤럴드경제=채상우 기자] ‘단역배우 집단 성폭행 사건’에 대한 청문회와 특검을 요청하는 청원이 2만 명 이상의 동의를 얻었다. 4일 국회 국민 동의 청원 게시판에 따르면 지난달 26일 게시된 ‘단역배우 집단 성폭행 사건에 대한 청문회 및 특검 요청에 관한 청원’이라는 제목의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 이날 오전 9시 기준 2만 6000명 이상이 동의했다. 청원인 조 모 씨는 “단역 배우였던 피해자가 2004년 당시 보조 출연자 반장 12명에게 40여차례의 성폭행 및 성추행을 당하고도 공권력의 부존재로 제대로 된 수사를 받지 못한 사건”이라며 “피해자가 강제 고소 취하를 할 수밖에 없었던 배경에 대해서도 자세한 진상 규명이 필요하다. 국회 청문회와 특검을 요청한다”고 청원 취지를 밝혔다. 해당 사건은 단역배우 아르바이트를 하던 대학원생 A 씨가 2004년 기획사 반장, 캐스팅 담당자 등 12명에게 지속적으로 성폭행을 당하면서 시작됐다. 당시 A 씨는 12명을 경찰에 고소했으나,
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을