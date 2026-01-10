[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원)은 9일 일산 YMCA 유스센터에서 대학생 멘토 25명이 참석해 제17기 아인슈타인 클래스 발대식을 열었다.

아인슈타인 클래스는 겨울방학 동안 5개 원전본부 주변 지역에 거주하는 초·중·고등학생 멘티 200명을 대상으로 AI 활용과 문해력 증진 등 교육을 돕는 멘토링 프로그램이다.

2010년부터 이어져 오고 있는 아인슈타인 클래스는 16년간 멘토 787명, 멘티 5361명을 배출한 지역에 뿌리 깊게 자리 잡은 프로그램이다.

특히 올해부터는 기존의 단순 교과목 중심 교육에서 벗어나, 전 세계적인 AI 대전환 시대에 발맞추어 AI를 활용한 교과목 학습법, AI 코딩 교육을 포함한 프로그램으로 기획했다.

멘티들은 평소 접하기가 어려웠던 AI 교육을 직접 경험할 수 있다는 점에 큰 기대를 보이고 있으며 멘토들은 청소년들의 기초 학습 역량과 소통 능력 강화를 위한 문해력 교육도 병행해 지역 학생들의 인문학적 소양 함양을 도울 계획이다.

이날 발대식에서 멘토들은 위촉장을 받고 선서식을 했다. 23대1이라는 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 25명 멘토의 발대식 참석 모습은 열의에 가득 차 있었다.

박천중 한수원 상생협력처장은 멘토로 선발된 대학생들에게 “아인슈타인 클래스가 지역 학생들에게 있어 AI시대 주체로서의 성장에 마중물이 되길 기대한다”라며 “멘토들도 사회적 가치 실천에 동참함으로써 장차 대한민국을 책임지는 멋진 리더로 성장하기를 바란다”고 당부했다.