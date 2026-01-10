[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 공학기술교육혁신센터 주관으로 진행한 ‘카티아 GSD(서페이스) 교육’을 성공적으로 마무리하고 교육에 참여한 학생 전원이 자격 인증시험에 합격하는 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.

이번 교육은 지난 5일부터 9일까지 5일간 총 33시간의 집중 과정으로 영남이공대 기계공학관 램프설계실에서 진행됐다.

카티아 GSD(Generative Shape Design)는 고급 곡면 모델링을 다루는 심화 설계 과정으로, 자동차·기계·항공·산업디자인 등 다양한 제조 산업 분야에서 요구되는 핵심 기술로 평가받고 있다.

영남이공대 공학기술교육혁신센터는 산업 현장의 수요를 반영해 이번 교육을 단순 이론 전달이 아닌 실습과 시험 대비를 연계한 성과 중심 교육으로 설계했다.

CATIA V5 Surface 기본 이해를 시작으로 와이어프레임 생성, 곡면 생성 및 편집, 스윕(Sweep)과 필렛(Fillet)을 활용한 고급 곡면 설계까지 단계별 실습 위주로 교육이 운영됐으며 마지막에는 실제 자격 인증시험 출제 유형을 반영한 문제풀이와 실전 모의 훈련이 진행됐다.

특히 교육 전 과정은 단기간에도 학습 효과를 극대화할 수 있도록 밀도 높은 커리큘럼으로 구성됐다.

단순 기능 습득을 넘어 곡면 모델링 설계의 원리 이해와 문제 해결 능력 향상에 초점을 맞췄으며 실습 과정에서 발생하는 오류와 설계 방식에 대해 즉각적인 피드백이 이뤄졌다.

이번 교육에 참여한 영남이공대 스마트융합기계계열 5명, 기계공학과(스마트융합기계계열 전공심화과정) 3명, 거제대 기계공학과 1명, 전기공학과 2명, 두원공과대 반도체기계설계과 1명 등 총 12명은 카티아 GSD 관련 자격 인증시험에 합격하는 성과를 달성하며 서로 다른 전공과 교육 환경을 가진 학생들이 동일한 교육 과정을 통해 전원 합격이라는 결과로 교육 운영의 완성도를 입증했다.

영남이공대 공학기술교육혁신센터는 지난해 8월에도 카티아 파트디자인 및 어셈블리 디자인 교육과 인증시험을 운영한 바 있으며 매년 카티아 교육을 정기적으로 운영하며 설계 전문 인재 양성에 힘써왔다.

아울러 컨소시엄 참여 대학과의 협력을 통해 우수한 교육 인프라를 공유하고 대학 간 경계를 넘어선 협력형 공학 교육 모델을 실천하고 있다.

영남이공대 공학기술교육혁신센터 오형준 센터장은 “이번 카티아 GSD 교육은 단순한 실무 교육을 넘어, 교육 운영의 완성도가 곧바로 자격 취득이라는 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 역량을 갖춘 인재 양성을 위해 현장 중심 공학교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.