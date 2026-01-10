[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 지난 7일 대학 본관에서 나망간주립기술대와 국제교류협력 강화를 위한 MOA(Memorandum of Agreement)를 체결했다.

이날 체결식에는 국립경국대 정태주 총장, 이혁재 정책부총장, 임재환 글로컬대학추진단장, 전용호 글로컬대학추진단 지산학혁신본부장을 비롯한 글로컬대학추진단 관계자와 나망간주립기술대 관계자 등 10여명이 참석했다.

이번 협약은 양 대학 간 국제교류를 확대하고 지역 발전과 연계한 협력 모델을 구축하는 것을 목표로 추진했다.

주요 내용은 ▲국제교류 확대 및 지역 발전 연계 방안 모색 ▲세종학당 설립 추진 ▲우수 유학생 유치 기반 확보를 위한 공동 협력 방안 논의 등이다.

국립경국대는 앞으로도 해외 유수 대학과의 전략적 협력을 통해 국제화 역량을 강화하고 글로컬대학사업과 연계한 지속 가능한 글로벌 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.

국립경국대 정태주 총장은 “이번 MOA 체결을 통해 양 대학이 국제 교육 협력의 기반을 공고히 하고 지역과 대학이 함께 성장할 수 있는 실질적인 국제 협력 모델을 만들어 가길 기대한다”며 “특히 세종학당 설립 추진과 우수 유학생 유치를 통해 국립경국대의 글로벌 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.