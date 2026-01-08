지속가능한 미래 발전전략 추진 경제·문화관광·행복 도시 추구

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구가 2026년 구정 5대 역점 정책으로 ▷구민의 일상을 지키는 안심도시 ▷역사와 미래가 함께하는 문화관광도시 ▷민생회복의 버팀목이 되는 경제도시 ▷삶의 품격을 높이는 명품도시 ▷복지사각지대 없는 행복도시를 추진한다.

‘안심도시’ 정책으로는 재난안전상황실 통합플랫폼 구축을 통한 365일 24시간 위기대응 태세 확립과 신정3동 및 여천 자연재해위험개선지구와 운천·두왕천 정비로 안전한 마을을 만들어간다.

‘문화관광도시’를 위해서는 남부권 광역관광 개발사업으로 ▷The Wave(미디어파사드) ▷코스터카트(체험시설) ▷고래잠(가족형 숙박시설) ▷고래등길(공중보행교) ▷환상의 섬 죽도 복합문화시설을 상반기 중으로 준공해 관광 기반을 강화한다. 이와 함께 개운포 경상좌수영성 종합정비계획 수립, 울산고래축제와 장생포 수국 페스티벌 전국화, 복합문화 반다비 빙상장 건립도 추진한다.

‘경제도시’를 위해서는 ▷전통시장 특성화시장 육성 및 시설현대화 사업 ▷수암한우야시장 운영 ▷신정평화시장 청년몰 ‘키즈와 맘’ 개설 ▷골목상권·전통시장 이색축제 지원 ▷소상공인 경영주치의 사업 시행 ▷소상공인 및 중소기업 경영환경 개선과 경영안정자금 지원 ▷청년 일자리 정책 등을 추진한다.

‘명품도시’를 위해서는 ▷신정1동·옥동·무거동 도시재생 사업 ▷동평공원 하부 공영주차장 조성 ▷왕생로 생활권 보행환경 개선 ▷노후 버스승강장 시설 개선 ▷여천천·무거천 정원화 사업 ▷태화강 그라스정원 확장 ▷선암수변 치유의 숲 조성 ▷노후 하수관거 교체 및 오접관 정비로 쾌적한 도시환경을 조성한다.

‘행복도시’를 위해서는 ▷‘희망ON나’ 사업 확대 ▷남구형 통합돌봄 사업인 ‘울남 케어넷’ 추진 ▷AI 안부든든 서비스 ▷복지자원 정책지도 제작·배포 ▷노인 일자리 확충 ▷남구 여성문화센터 개관 등 계층별 맞춤형 복지정책을 시행한다.