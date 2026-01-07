8일부터 5000명 선착순 모집...참가자 전원 기념티셔츠 제공 4월 11일 안양천 일대에서 개최...가족런·5km·10km‧하프 4개 코스 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 벚꽃이 절정에 이르는 봄, 안양천을 배경으로 펼쳐지는 제15회 양천마라톤 대회 ‘벚꽃런’ 참가자를 8일 오전 10시부터 선착순 모집한다.

양천마라톤대회 ‘벚꽃런’은 4월 11일, 안양천 해마루 축구장을 출발점으로 5km, 5km 가족런, 10km, 하프 등 4개 코스로 진행된다.

올해는 안양천 벚꽃길과 한강 수변을 따라 달리는 코스로 재구성해 도심과 자연이 어우러진 아름다운 정취와 풍경을 즐길 수 있어 전국 러너들의 발길이 몰릴 것으로 예상된다.

특히 5km 코스는 양천마라톤 홍보대사인 ‘국민 마라토너’ 이봉주가 함께 참여하고, 남녀노소 누구나 부담 없이 달릴 수 있어 매년 접수 시작과 동시에 빠르게 마감되는 종목인 만큼 참가를 희망하는 경우 서둘러 신청하는 것이 좋다.

대회 당일에는 포토존, 체험부스, 공연 등 다채로운 행사도 마련돼 참가자는 물론 가족, 응원객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 더할 예정이다.

참가자 전원에게는 대회 기념 티셔츠가 제공되며, 하프코스와 10km 참가자에게는 러닝벨트, 5km와 가족런 참가자에게는 백가방이 추가로 지급된다.

최적의 러닝 환경을 제공하기 위해 다양한 편의시설도 마련된다. 러너들을 위한 전용 탈의실과 물품보관소 부스를 설치하고, 2.5km마다 급수대와 간식 테이블을 운영해 수분과 에너지를 보충할 수 있도록 한다.

또 전문 안전요원 200명이 현장을 관리해 안전사고를 예방하고, 심폐소생술 교육을 이수한 자전거 레이스 패트롤이 코스를 순찰하며 부상이나 낙오 등 돌발 상황에 신속히 대응한다.

모집 인원은 5000명이며, 참가 신청은 양천마라톤 대회 공식 홈페이지에서 가능하다.

이기재 양천구청장은 “2023년 8년 만에 다시 시작된 양천마라톤 대회가 이제는 전국 러너들이 찾는 양천의 대표 스포츠 행사로 자리잡았다”며 “이번 대회는 벚꽃길을 따라 달리며 양천마라톤만의 매력을 경험할 수 있도록 준비했으니 많은 구민이 참여하길 바란다”고 말했다.