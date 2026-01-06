2026년 범금융 신년인사회 올해도 대내외 불확실성 커 리스크 관리 통해 안정 유지 생산적 금융 본격 추진 강조

[헤럴드경제=김은희·유혜림·정호원 기자] 금융권 수장들이 ‘2026년 범(汎)금융 신년인사회’에서 생산적 금융으로의 대전환을 통해 올해를 한국 경제 재도약의 원년으로 만들자고 다짐했다. 주요국 통화정책 변화와 미국 관세 정책 영향 등으로 시장 불확실성이 확대되고 잠재성장률 하락 우려까지 겹친 상황에서 금융권이 앞장서 새로운 성장 동력을 되살리겠다는 구상이다.

지난 5일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 행사에는 이억원 금융위원장과 이창용 한국은행 총재·이찬진 금융감독원장·조용병 은행연합회장 등 금융업권별 협회장들과 정부 관계자·국회의원·금융유관기관 대표 등 600여명이 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이형일 재정경제부 제1차관이 대독한 신년사에서 “올해도 대내외 여건이 만만치 않다”고 진단하며 “잠재성장률 반등과 양극화 극복을 통해 대한민국 경제가 대도약하는 원년이 돼야 한다. 특히 금융의 역할이 어느 때보다 중요하다”고 역설했다. 이어 “자금흐름을 첨단전략산업, 벤처·창업, 자본시장 등으로 대전환하는 생산적 금융을 본격화하겠다”고 강조했다.

금융당국도 올해를 생산적금융 성과를 가시화하는 원년으로 삼겠다는 의지를 밝혔다. 이 위원장도 ▷생산적 금융 ▷포용적 금융 ▷신뢰받는 금융을 핵심 정책 방향으로 제시하며 “올해는 미래를 여는 생산적 금융의 성과를 본격적으로 만들어 내겠다”고 했다. 이어 “가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 산업 재편 등 잠재 리스크를 면밀히 모니터링하고 필요시 준비된 시장안정 조치를 선제적으로 시행해 금융안정을 굳건히 지키겠다”고 강조했다.

취약계층을 지원할 포용금융과 소비자 보호도 핵심 과제로 제시됐다. 이찬진 원장은 “금융소비자 보호의 패러다임을 소수 피해자 사후구제에서 사전예방적 금융소비자 보호 중심으로 전환해 주시기 바란다”고 했다. 이어 “포용금융을 일회성 지원이 아닌 지속 가능한 경영문화로 정착시켜 주길 바란다”고 당부했다.

금융·통화정책 수장들은 잠재 리스크에 선제 대응하며 시장 안정을 지켜내야 한다는 데도 뜻을 모았다. 이창용 총재는 “올해 우리 경제는 지난해보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되지만 부문 간 격차가 큰 ‘K자형 회복’으로 인해 체감 경기와는 괴리가 클 것으로 보인다”면서 특히 “펀더멘털과 괴리된 환율 절하 흐름은 중장기적인 산업 경쟁력 강화, 자본시장 제도 개선뿐 아니라 정부, 중앙은행을 비롯한 관계기관 간의 긴밀한 협력을 요구하고 있다”고 우려했다.

그러면서 향후 통화정책에 대해 “성장, 물가, 금융안정 등 정책변수 간 긴장이 한층 고조되는 점을 고려해 다양한 경제지표를 자세히 점검하면서 정교하게 운영해 나갈 것”이라고 밝혔다.