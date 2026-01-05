1월 6일~21일 관내 12개 읍·면 순회

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군은 군민과의 직접적인 소통을 통해 군정에 대한 이해를 높이고, 군민이 체감할 수 있는 희망과 감동의 ‘매력양평’을 실현하기 위한 ‘2026년 군민과 함께하는 소통한마당’을 운영한다고 5일 밝혔다.

올해 소통한마당은 6일 양평읍을 시작으로 21일 개군면까지 관내 12개 읍·면을 순회하며 개최하며, 군정 운영 방향과 주요 정책을 공유하고 주민들의 다양한 의견과 건의사항을 직접 청취하는 현장 중심의 소통행사로 진행할 예정이다.

행사에서는 ▷2026년 군정 운영계획 및 주요 역점사업 설명 ▷읍·면별 주요 추진사업 안내 ▷사전 접수된 건의사항을 중심으로 한 군민과의 자유로운 대화 등이 진행된다.

이를 통해 주민들은 거주 지역의 발전 방향을 보다 구체적으로 이해하고, 군정 전반에 대한 공감대를 형성하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

전진선 양평군수는 “소통한마당은 군민의 목소리를 군정에 직접 담아내는 중요한 자리”라며, “주민과의 진솔한 대화를 통해 군민이 실질적으로 만족할 수 있는 생활정책을 발굴하고, 현장에서 답을 찾는 소통행정을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, ‘2026년 군민과 함께하는 소통한마당’은 ▷6일 양평읍 ▷7일 강상면 ▷8일 강하면 ▷9일 양서면 ▷12일 옥천면 ▷13일 서종면 ▷14일 단월면 ▷15일 청운면 ▷16일 양동면 ▷19일 지평면 ▷20일 용문면 ▷21일 개군면 순으로 개최된다.

또한 군은 행사에 참석하지 못하는 주민들을 위해 같은 기간 양평군청 누리집 내 ‘군민토론방’ 온라인 창구를 병행 운영해 온·오프라인이 연계된 폭넓은 소통을 이어갈 계획이다.