[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 1945년 광복 이후부터 현재까지 시의 변화와 시민의 삶을 사진으로 기록한 ‘사진으로 보는 대구 80년’을 발간했다고 4일 밝혔다.

이 책은 대구역사 총서 시리즈의 하나로 기획됐다.

책은 정치·상업·산업·교통·주거생활·문화예술·교육·스포츠·재난 극복 등 9개의 주제로 도시의 변화와 시민들의 일상을 포괄적으로 기록한 사진을 담고 있다.

사진들은 지역 언론사와 박물관, 학교, 대구 기반 산업체, 예술단체, 사진작가 등 다양한 소장처의 협력을 통해 수집됐다.

또 시가 소장한 기록사진 상당수가 이 책을 통해 처음 공개된다.

‘사진으로 보는 대구 80년’은 전국 공공도서관·대학도서관·연구기관 등에 배부될 예정이며 대구시 홈페이지(대구 소개-역사-대구역사 총서)에서도 열람할 수 있다.

김정기 대구시장 권한대행은 “사진 조사와 수집 과정에 도움을 주신 여러 기관 관계자와 원고를 집필하신 연구자들께 감사드린다”며 “앞으로 ‘대구시사’ 편찬 때에도 더욱 넓어진 대구의 공간과 깊어진 시간을 담아낼 수 있도록 지역사 연구 기반을 차근차근 확충해 나가겠다”고 말했다.

