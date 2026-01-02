[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 2일 도청 동락관에서 이철우 지사와 직원 500여명이 참석한 가운데 2026년 시무식을 열고 새해 도정 비전과 실천 의지를 공유했다.

이 지사는 “2026년 병오년 새해 도정의 화두를 ‘함께 만드는 내일, 살맛 나는 경북시대’로 정했다”며 “도민 한분 한분의 삶 위에 경북의 내일이 세워진다는 책임감으로 새해 도정을 시작한다”고 밝혔다.

이어 “지금은 경북이 변화의 흐름을 따라가는 시기가 아니라 대한민국의 변화를 이끄는 중심으로 나아갈 전환점”이라며 “민생과 경제를 도정의 중심에 두고 도민과 함께 설계한 해법을 현장에서 속도감 있게 실행해 나가겠다”고 강조했다.

또 “도민 행복은 경북도가 존재하는 이유이자 모든 행정의 출발선”이라며 “정책의 기준은 언제나 도민이어야 하고 행정의 결과는 도민의 삶이 실제로 나아지는 변화로 증명돼야 한다”고 덧붙였다.

이철우 경북지사는 “지한해는 경주 APEC 정상회의를 통해 경북의 저력과 대한민국의 미래 비전을 세계 무대에 분명히 보여줬다”며 “2026년은 계획이 아니라 성과로 답하는 해로 도전에는 속도로 대응하고 기회에는 과감히 나서 도민과 함께 세계로 도약하는 경북의 새로운 길을 힘차게 열어가자”고 말했다.

이날 이 지사와 간부 공무원 등은 시무식에서 앞서 도청 앞에 설치된 박정희 전 대통령 동상과 순직공무원 추모비를 참배했다.