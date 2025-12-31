[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 경북교육청과 도내 중·고생 의학 진로캠프 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

전날 이관 지역의사양성사업단장(의과대학장)과 이상진 경북교육청연구원장, 관계자 등은 협약식을 열고 지역 의료인력 발굴양성에 협력하기로 했다.

양 기관은 내년 1월17~18일과 24~25일, 두 차례에 걸쳐 경주 화랑마을에서 중·고생 각 50명이 참가하는 의학 캠프를 연다.

의대 진학을 희망하는 학생들을 대상으로 눈높이에 맞는 이론과 현장 체험 프로그램을 진행한다. 의학적 호기심을 자극하고 심화 교육으로 진로 탐색의 기회를 제공한다.

앞서 사업단은 지난 29일 동국대 경주병원과 협약을 맺고 의료 현장 실습을 돕기 위한 준비를 마쳤다.

이관 동국대 WISE캠퍼스 지역의사양성사업단장은 “이번 협약을 통해 의학도를 꿈꾸는 지역 학생들에게 생생한 의학교육 현장을 제공하게 돼 기쁘다”며 “지역 사정을 잘 아는 우수 인재들이 미래에 지역 의료 현장에서 정착할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

이상진 경북교육청연구원장은 “동국대 의과대학의 전문 인프라와 연구원의 행정력이 결합해 시너지를 낼 것”이라며 “지역 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 되는 프로그램이 되도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.