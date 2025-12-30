[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 최근 1박 2일간 서울 성수동 일대에서 재학생을 대상으로 ‘DX 라이프 아카데미–슬기로운 대학생활’ 캠프를 운영했다고 30일 밝혔다.

이번 캠프에는 재학생 22명이 참여했다.

캠프 주요 프로그램으로는 ▲KT&G 상상플래닛 현장 투어 및 특강 ▲소셜벤처허브센터 특강 및 투어 ▲기아 언플러그드 그라운드에서 진행된 미래 모빌리티 특강 및 체험 등이 진행됐다.

특히 간호·돌봄·고령친화 분야와 연계한 소셜벤처 사례에 미래 모빌리티 기술을 접목한 프로그램을 통해 학생들은 보건의료 분야의 전통적인 진로를 넘어 ESG 기반 사회혁신과 공공협력, 미래산업 분야로의 진출 가능성을 폭넓게 인식하는 계기를 마련했다.

경북보건대 이은직 총장은 “이번 DX 라이프 아카데미는 현장 체험 중심의 교육을 통해 학생들이 사회문제 해결과 미래산업을 연결해 사고할 수 있도록 설계된 프로그램”이라며 “향후에는 Open AI를 활용한 고령친화 캡스톤디자인, ABC 융합 교과 및 비교과 연계, 소셜벤처 아이디어톤과 ESG 기반 프로젝트 운영 등으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.