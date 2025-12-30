3박 4일 베이징·상하이 방문 정상회담·국빈 만찬 진행…동포 간담회도 백범 김구 탄생 150주년 맞아 임시 정부 방문

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 1월 4일부터 7일까지 3박 4일간 중국을 국빈 방문한다.

강유정 청와대 대변인은 30일 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 외교 일정 관련 브리핑을 열고 “이 대통령은 시진핑 중국 국가 주석의 초청으로 1월 4일부터 7일까지 3박 4일간 중국을 국빈 방문한다”고 밝혔다.

먼저 이 대통령은 4일부터 6일까지 베이징을 찾는다. 시 주석과 정상회담 및 국빈 만찬 등 공식 일정을 진행하고 이어 6일부터 7일까지는 상하이를 방문한다.

강 대변인은 “이번 방문을 통해 양국 정상은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 두 달여 만에 다시 만나 한중 전략적 협력 동반자 관계의 전면적인 복원 흐름을 공고히 한다”면서 “공급망, 투자, 디지털 경제, 초고가 범죄 대응 환경 등 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 구체적인 성과를 거양하기 위한 방안에 대해 논의할 예정”이라고 설명했다.

강 대변인은 또한 “아울러 상하이에선 2026년 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 상하이 임시 정부 창사 100주년을 맞아 역사적 의미를 되돌아보고 앞으로 한중 간 미래 협력을 선도할 벤처 스타트업 분야에서 양국 기업 간 파트너십을 촉진하기 위한 일정도 가질 예정”이라고 말했다.

이번 중국 순방에서 문화 공연이 이뤄질 가능성과 관련해 강 대변인은 “청와대 쪽에서는 문화 공연에 대해서 공식적으로 일정을 밝힌 바는 없다”면서 “중국 측과 조율 중이긴 하다만 (위성락) 국가안보실장께서 1월 2일에 (일정 관련) 브리핑이 예정돼 있다”고 했다.

주요 일정에는 시 주석과 정상회담·국빈 만찬 외에도 중국 여타 지도자들과의 면담을 조율 중이라고 한다. 강 대변인은 “그리고 동포사회와의 만남은 언제나 정상외교 일정에서 빠지지 않았다”면서 “동포 사회에서 목소리를 듣는 자리도 있다”고 했다.

이번 국빈 방중에 경제 사절단이 동행할 가능성을 묻는 말에 강 대변인은 “관련 부처 간 양해각서(MOU)도 다수 체결될 예정”이라고 말했다.

강 대변인은 “정확하게 (경제 사절단의) 규모나 이름을 말씀드릴 수는 없지만 양국 국민들이 민생에 대한 실질적인 기대도 있다”면서 “한편으로는 핵심 광물 공급망이라든가, 양국 기업의 상대 고객에 대한 투자 촉진, 그리고 디지털 경제 및 친환경 산업 등에 대해서도 호혜적인 경제 협력 성과에 대한 기대가 있다”고 했다. 그러면서 “자세한 부분은 아마 임박해 공개할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이번 중국 국빈 방문은 이 대통령의 새해 첫 순방이자 중국 입장에서도 첫 국빈 초청이다. 양국이 지난 10월 정상회담 이후 곧바로 새해 첫 일정을 잡은 이유를 두고 강 대변인은 “APEC 정상회의 계기에 서로 국빈으로 초대를 한 상태였기도 했다”며 “시 주석과의 정상회담이 APEC에서 서로 의사가 확인되기도 해서 그에 대한 답방으로 조율이 되지 않았을까 생각이 든다”고 했다.