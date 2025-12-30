“동두천시가 미래교육 도시로 도약하는 중요한 출발점”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 지난 29일 동두천시 글로벌인재교육센터 2층 다목적홀에서 경기북부 거점형 언어교육기관인 ‘동두천시 글로벌인재교육센터 준공 및 개관식’을 개최했다.

이날 행사에는 박형덕 동두천시장을 비롯해 김승호 동두천시의회 의장과 시의원, 경기도의회 이인규·임상오 의원, 경기도교육청 차미순 지역교육국장, 임정모 동두천양주교육지원청 교육장 등 교육 관계자 100여명이 참석해 지역 교육의 새로운 출발을 함께 했다.

이번에 개관한 센터는 동두천시 교육발전특구 시범사업의 일환으로, 구 송내동 행정복지센터(싸이언스타워) 1~2층을 리모델링해 조성했다. 1층에는 다문화·중도입국 학생을 위한 ‘동두천한국어랭귀지스쿨(KLS)’과 초등 돌봄 공백 해소를 위한 ‘동두천시 다함께돌봄센터 1호점’이 들어서며, 2층에는 시민과 일반·다문화 학생의 글로벌 역량 강화를 위한 언어교육 공간인 ‘동두천시 글로벌인재교육센터’가 운영될 예정이다.

박형덕 동두천시장은 “글로벌인재교육센터 개관은 동두천시가 미래교육 도시로 도약하는 중요한 출발점”이라며 “다문화 학생을 포함한 모든 학생과 시민이 글로벌 역량을 갖춘 인재로 성장해 세계로 나아갈 수 있도록 교육 혁신을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 센터는 앞으로 동두천한국어랭귀지스쿨(KLS), 동두천시 다함께돌봄센터 1호점, 동두천시가족센터 등 유관기관과의 협력을 강화해 ▷외국어·글로벌 소통 교육 ▷AI 기반 디지털 미디어·융합교육 ▷다문화 연계 교육 등 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. 이를 통해 이주배경학생의 학습 격차 해소는 물론, 모든 학생의 글로벌 역량과 미래 핵심역량 강화를 도모한다는 방침이다.