은에만 투자하는 국내 유일 ETF…1개월 개인 순매수 2001억 환헤지형 선물 ETF…1억달러 규모 달러 매도∙원화 매수 수요 일으켜

[헤럴드경제=정윤희 기자] 국제 은 가격이 고공행진 하는 가운데 은에 투자하는 삼성자산운용의 KODEX 은선물(H) 상장지수펀드(ETF)가 높은 수익률을 기록했다.

삼성자산운용은 KODEX 은선물(H) ETF가 1개월 수익률 44.0%(NAV 기준)를 기록했다고 30일 밝혔다. 이날 기준 KODEX 은선물(H)의 1개월 수익률은 전체 ETF 중 가장 높다. 최근 3개월 63.7%, 6개월 104.3%, 1년 142.8%, 연초이후 146.2% 등 장기 수익률에서도 고공 행진을 이어가고 있다.

삼성자산운용은 특히, 해당 ETF가 원달러 환율 방어에도 효과적인 역할을 하고 있다고 강조했다. 이 ETF가 12월 한달 동안 선물거래를 통해 시카고상품거래소(CME)에서 벌어들인 외화는 1억달러가 넘는 것으로 추정된다. 환헤지형인 선물 ETF의 특성상 선물의 평가이익은 달러선물 매도를 통해 환헤지를 실시한다. 이를 통해 12월에만 1억달러 규모의 달러 매도∙원화 매수 수요를 일으켰다는 설명이다.

은에만 집중 투자할 수 있는 국내 유일 은 ETF인만큼 개인 투자자 자금 유입도 큰 폭으로 확대됐다. 해당 ETF의 12월 한 달 개인 순매수는 2001억원 수준에 달했다. 연초 이후 개인 순매수는 3221억원에 육박한다.

은 ETF가 높은 수익률을 올린 이유는 미국 중앙은행(Fed)이 이달 기준금리를 인하하면서 안전자산으로 분류되는 은 가격이 크게 상승했기 때문이다. 국제 은 선물 가격은 지난달 말 온스당 57.16달러에서 77.20달러(26일 기준)로 35% 급등한 상태다. 또, 은은 귀금속 수요 외에 산업용 수요도 크다.

김선화 삼성자산운용 ETF운용2팀장은 “KODEX 은선물(H) ETF가 은 가격 상승에 따라 수익률이 가파르게 상승 중이며 최근 개인 순매수 또한 크게 늘어나고 있는 추세”라며 “이 ETF는 환헤지형 선물 ETF로 달러 매도, 원화 매수 수요를 일으켜 외환 시장에서 환율을 방어하는 효자 노릇 또한 톡톡히 하고 있다”고 말했다.