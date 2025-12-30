- 올해 투어패스 7만 6573매 판매…97억 원 지역 내 소비 창출

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도와 충남문화관광재단은 올해 충남·베이밸리 투어패스가 총 7만 6573매 판매돼 97억여 원의 지역 내 소비 효과를 창출했다고 30일 밝혔다.

투어패스는 도내 관광지와 숙박업소, 카페, 식당을 비롯해 다양한 유료 체험시설 등을 할인받거나 자유롭게 이용할 수 있는 관광 통합 이용권으로 올해는 302개소가 가맹점으로 참여했다.

투어패스 이용자 대상 설문조사 결과를 분석·추계한 결과, 충남 투어패스는 6만 1904매 판매돼 1인당 여행경비로 13만 원을 소비한 것으로 나타났고 베이밸리 투어패스는 1만 4669매 판매돼 1인당 11만 6000원을 소비한 것으로 조사됐다.

투어패스 이용객 설문조사 결과 가맹점 서비스 만족도는 94%, 투어패스 혜택 만족도도 94%로 나타났으며, 재구매 의향은 89%에 달하는 등 전반적인 이용 만족도가 높은 것으로 나타났다.

가맹점 대상 설문조사 결과에서는 ‘투어패스 참여 이후 매출에 긍정적인 영향을 받았다’라고 응답한 비율은 82%에 달했으며, 매출 증가 방식으로는 ‘신규 고객 유입’이 67%로 가장 높은 비중을 차지했다.

도와 충남문화관광재단은 내년 투어패스 추진 시 전 시군 참여로 충남 전역을 아우르는 관광 연계성을 강화하고 운영 기간 확대를 통해 동절기 관광 수요를 창출할 계획이다.

또 체험시설 가맹점 확대를 통한 상품 다양화로 투어패스의 경쟁력을 높일 방침이다.

도 관계자는 “올해는 충남-경기 베이밸리 투어패스 신규 개발, 서해선 연계 투어패스 상품 운영 등 투어패스를 활용한 관광상품 개발에 주력했다”며 “내년에는 전 시군 참여, 상품 다양화를 통해 충남 관광의 질적 성장을 도모할 것”이라고 말했다.