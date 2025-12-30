1995년부터 31년 동안 기탁 성금 총 25억2068만원

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 지난 29일, 고양시 원당동에 소재한 서울·한양 컨트리클럽(서울컨트리클럽 이사장 조갑주, 한양컨트리클럽 대표 박용식)으로부터 사랑의 성금 1억원을 전달받았다.

서울·한양 컨트리클럽은 매년 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 1995년부터 31년 동안 총 25억2068만원의 성금을 기탁하면서 나눔문화 확산을 꾸준히 실천하고 있다.

이번에 기탁된 사랑의 성금 1억원은 사회복지공동모금회를 통해 사회복지지설과 추운 겨울을 보내는 소외계층에게 전달될 예정이다.

이날 전달식에 참석한 서울·한양 컨트리클럽 조갑주 이사장은 “최근 경기 침체와 한파로 어려움을 겪고 있는 고양시 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고자 회원들의 뜻을 모았다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 사회적 책임을 다하는 컨트리클럽이 되겠다”고 말했다.

이경아 사회복지공동모금회 경기북부본부장은 “올해 영남지역 산불과 경기북부 호우 피해 복구를 위해 지원해주신 데 이어 연말에도 따뜻한 손길을 내주셔서 감사드린다”고 밝혔다.

고양시 관계자는 “서울한양 컨트리클럽은 단순히 오랜 역사를 가진 명문 골프장을 넘어, 30년이 넘는 시간 동안 꾸준히 나눔을 실천하며 우리 지역사회에 노블레스 오블리주를 실천하고 있다”며 “매년 전해주시는 이 소중한 성금이 고양시의 어려운 이웃에게 큰 도움이 될 수 있도록 잘 전달하겠다”고 전했다.