유가족에 사과·지원 약속…“안전 관리 전면 재점검”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설은 조완석 대표이사 명의의 입장문을 통해 “고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 애도와 함께 진심으로 사과드린다”며 “근로자 안전이라는 책무를 다하지 못한 데 대해 모든 관계자 여러분께 머리 숙여 사과의 뜻을 전한다”고 했다.

29일 소방당국과 경찰에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 서울 동대문구 제기동에 위치한 도시철도 동북선 공사 현장에서 근무하던 60대 남성이 상부에서 쏟아진 낙하물에 머리를 맞고 쓰러졌다. 해당 근로자는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 치료 도중 사망한 것으로 확인됐다.

금호건설은 “사고 직후 원인에 대한 철저한 조사와 점검에 착수했다”며 “해당 현장의 모든 공정을 중단함은 물론, 전국 현장의 모든 유사 공정 공사를 즉시 멈추고 재발 방지를 위한 조치를 추진할 예정”이라고 설명했다.

이어 “유가족분들이 겪고 있는 고통을 조금이나마 덜어드릴 수 있도록 회사 차원의 지원을 아끼지 않고 지속적인 소통을 이어가겠다”며 “당사의 안전 관리 체계를 재점검하고 현장 안전 확보에 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.