강유정 청와대 대변인 브리핑…비판 보도에 첫 반응 “같은 의견 가진자들로만 내각 구성하는 것 아냐”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 29일 초대 기획예산처 장관으로 지명한 이혜훈 후보자의 이른바 내란 옹호 논란과 관련해 “본인이 직접 충분히 소명해야 하고, 그 부분에 대한 단절을 표명해야 하는 것이 맞다”고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 ‘이 후보자가 윤석열 전 대통령 계엄을 옹호하고 탄핵 반대 집회에 참석했다는 이력으로 여권에서도 비판 목소리가 나오고 있다’는 물음에 “이런 말씀을 조금 하셨다”면서 이같이 전했다.

강 대변인은 “(이 대통령이) ‘서로 같은 생각을 가진 사람들로만 정부를 구성한다기보다는, 서로 다른 생각을 가진 사람의 입장에서 격렬한 토론을 통해 접점을 만들어가는 과정이 새롭고 합리적인 정책을 만들어내는 지점이 될 수 있다’고 말했다”면서 “과거에 용납할 수 없었던 내란 등 발언에 대해선 본인이 직접 충분히 소명해야 하고, 단절의 의사를 표명하는 것이 맞다고 했다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 이 후보자 비판과 관련한 언론 보도를 보고 이같이 언급했다고 한다. 사실상 이 후보자의 계엄 옹호 발언 등 이력을 인지하고 있었던 것으로 해석되는 대목이다. 강 대변인은 다만 “정확한 표현은 아니지만 그런 부분에 있어 이 후보자의 명확한 입장 표명이 필요하다는 얘기가 없지 않아 있었다”고 여지를 뒀다. 또한 이 후보자의 직전 활동과 관련해서도 “구체적인 인사 검증 과정에 관해선 설명해 드리기 어렵다”며 말을 아꼈다.

이 후보자가 보수 정치인으로서 이 대통령을 꾸준히 비판해 온 것과 관련해 강 대변인은 “(이 대통령이) 하나의 중지를 모아가는 과정에 있어 차이 자체가 잘못된 것은 아니라고 했다”면서 “한편으로는 (인사청문회 등) 증명을 통해 자신의 실력을 검증받아야 한다”고 말했다.

이어 그는 “같은 의견만을 가진 사람들로만 내각이 구성된 것은 아니”라면서 “결국은 대통령의 의지와 국정철학을 잘 반영할 수 있고, 합리적인 설득이 필요한 부분이 바로 이런 (내각) 구성이 아니겠느냐는 말씀을 하셨다”고 거듭 설명했다.

이날 브리핑에서는 이 후보자와 관련한 취재진의 질문이 쏟아졌다. 이 후보자가 보수 정당 출신인 점 외에도 이 대통령이 평소 ‘절대 타협할 수 없다’고 말해 온 ‘내란 옹호’ 문제가 논란이 됐기 때문이다.

이 대통령이 지난 3일 언급한 ‘그냥 봉합이 아닌 정의로운 통합’의 관점에서 ‘정의에서 통합 쪽으로 대통령의 기준이 이동한 것이느냐’는 질문에 강 대변인은 “감히 답을 드리기 쉬운 대답은 아닌 것 같다”면서 “이 후보자의 경우 통합의 메시지로 선택된 후보자는 맞다”고 했다. 이어 그는 “이후 언론에서 제기되고 있는 여러 문제에 대해 후보자가 스스로 대답할 요구가 있다고 말씀하신 부분은 아침에 들은 내용을 전달하는 것”이라며 “나중에 기회가 되면 답을 드릴 계기가 있지 않을까 생각한다”고 했다.