-특별공급 이어 1순위까지 청약 흥행 기록하며 부산 최대 관심 단지 증명

-부산 분양 시장 양극화 속 ‘똘똘한 한 채’ 한화포레나 부산대연 청약 열기 이어져

-후분양 아파트·입주지정기간 4개월·계약금 5% 등 장점으로 계약도 순항 전망

연말 부산 분양시장의 최대 관심 단지로 꼽혀온 ‘한화포레나 부산대연’이 1순위 청약에서도 흥행에 성공하며 시장의 기대를 결과로 입증했다. 앞선 특별공급 흥행에 이어 1순위 청약에서도 수요가 집중되면서, 연말 부산 분양시장의 ‘최대어’로서의 위상을 다시 한번 확인했다는 평가다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 23일 진행된 한화포레나 부산대연 1순위 청약에서 21대 1의 경쟁률을 기록하며 청약을 마감했다.

이번 1순위 흥행은 예견된 결과라는 분석이 나온다. 앞서 진행된 특별공급에서는 49가구 모집에 290명이 몰려 평균 5.92대 1의 경쟁률을 기록했으며, 생애최초 특별공급은 24.5대 1까지 치솟았다. 특별공급 단계에서 확인된 실수요자의 관심이 1순위 청약으로 자연스럽게 이어졌다는 설명이다.

실제 최근 부산 분양시장에서는 흥행 단지들이 잇따라 등장하며 분양 열기가 이어지고 있다. 지난 8월 부산 수영구 남천동 대남생활권에서 공급된 ‘써밋리미티드남천’은 한화포레나 부산대연과 거의 동일한 22대 1의 경쟁률로 청약 흥행에 성공했고, 같은 달 부산 옛 NC백화점 서면점 부지에서 선보인 ‘서면써밋더뉴’ 역시 평균 3.68대 1의 경쟁률을 기록한 데 이어 최근 100% 완판을 달성했다. 이 같은 분양 흥행 흐름 속에서 등장한 한화포레나 부산대연 역시 연말 분양시장의 수요를 흡수할 단지로 평가돼 왔다는 분석이다.

이러한 평가를 뒷받침하듯, 이번 청약 성적이 계약 단계에서도 긍정적인 흐름으로 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 한화포레나 부산대연은 후분양 단지로 실제 단지 외관을 확인할 수 있고, 입주 시점이 비교적 빠르다는 점에서 수요자들의 계약 판단에 긍정적인 여건을 제공한다는 평가다.

특히 입주지정기간을 4개월로 설정해 입주지정기간 내 분양권 전매가 가능하고, 실입주자의 잔금 마련에도 여유가 생긴다는 점이 계약 안정성을 높이는 요소로 꼽힌다. 여기에 계약금 5%(1차 계약금 1,000만원 정액제)로 초기 자금 부담을 낮춘 조건까지 더해지면서, 정당계약 역시 비교적 이른 시점에 마무리될 가능성이 크다는 전망이 나온다.

이번 한화포레나 부산대연의 청약 흥행의 배경으로는 입지와 가격, 분양 조건의 균형이 꼽힌다. 이 단지는 부산 전통 주거 선호 지역인 대남라인 핵심 입지에 자리해 부산지하철 2호선 경성대·부경대역을 도보로 이용할 수 있다. 광안대교와 황령터널을 통한 해운대·센텀시티 접근성도 우수하다. 남천초·남천중·대연고와 남천동 학원가 등 교육 인프라와 함께 이기대수변공원, 광안리해변 등 풍부한 자연·여가 환경을 동시에 갖춘 점도 강점으로 평가된다.

분양가격 역시 수요자들의 선택에 영향을 미쳤다는 분석이다. 전용 59㎡ 기준 분양가는 최저 6억8,900만원에서 최고 8억1,400만원으로 책정됐다. 단지 인근에서 지난해 4월 입주한 ‘더비치푸르지오써밋’ 전용 59㎡의 최근 실거래가가 9억7,000만원을 기록한 점을 고려하면, 주변 시세 대비 상대적으로 부담을 낮춘 가격대로 받아들여졌다는 평가다.

분양 관계자는 “특별공급에 이어 1순위 청약에서도 높은 관심이 이어지며 한화포레나 부산대연에 대한 시장의 평가를 다시 한번 확인했다”며 “대남라인 입지와 합리적인 분양 조건, 후분양과 입주지정기간 4개월이라는 장점이 맞물리면서 계약 단계에서도 순조로운 흐름이 이어질 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

한편, ‘한화포레나 부산대연’은 지하 2층~지상 24층 6개 동, 총 367가구 규모로 조성되며, 이 중 전용 59㎡ 104가구가 일반 분양 대상이다. 당첨자 발표는 12월 31일이며, 정당계약은 2026년 1월 12일부터 14일까지 3일간 진행될 예정이다. 분양홍보관은 부경대 대연캠퍼스 인근에 마련돼 있다.