이불, 베개, 장갑, 양말 등 방한용품 300가구 전달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산의 대표 향토기업인 SNT모티브가 연말을 맞아 지역사회를 위한 방한용품 나눔 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다.

SNT모티브 사원 협의회를 중심으로 한 임직원 30여명은 지난 27일 금정구 노인복지관을 찾아 방한용품을 전달하는 봉사활동을 펼쳤다. 기부된 방한용품은 금정구 일대 독거노인 등 도움이 필요한 이웃 300가구들에게 전달될 예정이다.

이번 봉사활동은 겨울 추위로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 이불, 베개, 장갑, 양말 등 방한용품들을 지원하는 등 지역사회와의 상생을 위해 마련됐다.

SNT모티브 사원 협의회 관계자는 “우리 지역 내 취약계층 가정이 추운 겨울을 따뜻하고 안전하게 보낼 수 있도록 임직원들이 힘을 모아 매년 지속적인 기부 및 봉사활동을 해오고 있다”며 “기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하기 위한 활동들을 다양하게 확대해 갈 것”이라고 밝혔다.

한편 SNT그룹은 이공계 인재육성 및 교육소외계층 지원 등을 위해 지난 2013년 설립된 운해장학재단을 통해 2025년까지 누적 약 1480명에게 114억원의 장학금을 지급하는 등 적극적인 사회공헌활동을 이어가고 있다.