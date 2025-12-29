2026년 신년사 “새로운 기술문명으로 이동하는 전환점” “저성장 아직 끝 안보여” “기업하기 좋은, 투자하기 좋은 나라 돼야”

[헤럴드경제=박지영 기자] 류진 한국경제인협회 회장이 29일 신년사를 통해 “2026년은 인류가 새로운 기술문명으로 이동하는 전환점”이라며 “우리도 뉴 K-인더스트리 시대를 열어야 한다”고 강조했다.

류 회장은 “2025년은 미국 관세정책에 정부와 경제계가 똘똘 뭉쳐 대응했으며, 국제무대에서 ‘따라가는 나라’를 넘어 새로운 질서를 만들어가는 지위에 올라서고 있다”며 “반도체와 조선, 방산 등 전략산업을 중심으로 글로벌 공급망의 핵심축으로 부상했다”고 말했다.

그러면서도 “작년보다 성장률이 오르겠지만, 저성장의 터널은 아직 끝이 보이지 않는다”며 “우리를 추격하던 중국의 추월이 현실로 닥쳐왔고, 내수 부진과 산업 양극화의 구조적 리스크도 여전하다. 세계경제도 각자도생의 분절화 단계를 지나 합종연횡의 재구성 시대로 진입한다. 국경의 의미가 약해지고 기술과 규범이 국가 경쟁력의 핵심 동력으로 떠오른다”고 설명했다.

특히 내년을 ‘새로운 기술문명으로 이동하는 전환점’이라고 보고 AI·모빌리티 혁명, 공급망 재편과 기후·인구구조 변화가 국가경제와 산업구조 패러다임을 바꿔놓고 있다고 봤다.

류 회장은 “새로운 접근, 민첩하고 담대한 도전이 필요하다. 낡은 제도는 과감히 버리고, 민간의 역동성을 되살려야 한다”며 “기업하기 좋은 나라, 투자하기 좋은 나라가 돼야 한다. 나아가 ‘메이드 인 코리아(Made in Korea)’를 뛰어넘어 ‘이노베이트 인 코리아(Innovated in Korea)’의 가치를 만들어야 한다”고 강조했다.

그러면서 세 가지 역할을 강조했다. AI 등 신성장 분야의 경쟁력을 제고하는 제도 혁신과 민관이 함께 해야 할 미래 전략 로드맵을 제시하는 등 ‘한국 경제가 나아갈 새로운 성장의 길’을 제시하겠다는 것이다. 정부와 산업계, 국내외 전문가들과 소통을 통해 신성장 전략의 허브, 산업체계 재설계의 플랫폼이 되겠다고도 다짐했다.

이어 “다 함께 성장하는 대한민국 실현에 앞장서겠다”고 말했다. 류 회장은 “오늘의 벤처·스타트업이 내일의 국가대표 대기업으로 성장하는 스케일업 생태계 구축의 청사진을 만들고 실천하겠다”며 “성장의 온기가 사회 구석구석까지 전해지는 민생경제 회복의 다양한 정책과제를 발굴하겠다. 기회의 창을 더욱 넓히고, 더 공정하고 다양하게 만드는 길을 찾겠다”고 말했다.

아울러 ‘글로벌 리딩 국가 도약’을 적극 선도하겠다고 밝혔다. 류 회장은 “올해로 OECD 가입 30주년을 맞는 한국은 아시아·태평양 경제질서의 핵심국가답게 AI·디지털·그린 산업의 글로벌 규범을 주도해야 한다”며 “대한민국이 글로벌 리딩 국가로 도약하기 위한 중장기 비전과 전략을 모색하고, 통상질서 변화에 발 빠르게 대응하기 위해서 미국, 일본 등 주요국과 파트너십을 한층 강화하겠다”고 강조했다.