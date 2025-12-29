[헤럴드경제=이상섭 기자] 롯데월드 아쿠아리움이 연말연시 행복한 기운을 가져다 줄 신규 생물 카피바라의 전시를 29일부터 오픈한다. 남아메리카에 주로 서식하는 카피바라는 설치류 중 가장 몸집이 큰 개체지만, 덩치와는 달리 온순한 성격과 폭 넓은 친화력까지 갖춘 것으로 알려져 ‘힐링 동물’로 통한다. 사진은 새해 인사하는 롯데월드 아쿠아리움의 새 식구 ‘카피바라’.
입력 2025-12-29 14:13:53
‘삼전 최고가’ 찍고 연말 랠리 기대감↑…올해 하루 남긴 코스피, 내년에는? [투자360]
연말 랠리에 대한 기대감이 지속하는 가운데 29일 코스피는 크게 등락하기보다는 새해 방향성을 탐색하는 흐름을 보일 것으로 예상되며 국내 증시도 올해 폐장을 하루 앞둔 만큼 큰 변동성을 보이기보다는 방향성을 탐색하며 내년을 준비하는 장세가 될 가능성이 크다.
KTX 입석 커플, 특실 승객에 “자리 바꿔달라”…거절하자 “싸가지 없네”
[헤럴드경제=민성기 기자] KTX 입석 승차권을 끊은 한 커플이 특실 좌석에 앉아 있던 승객에게 자리를 바꿔 달라는 황당한 요구를 했다는 사연이 공개됐다. 26일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘썰로만 보던 자리 양보 강요를 실제로 겪음’이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 전날 업무 일정으로 KTX 특실을 예약해 이동하던 중 황당한 일을 겪었다고 밝혔다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 자리 양보 강요를 실제로 겪었다는 내용의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 천안역에서 한 남성이 다가와 “여자친구가 있다”며 자리를 바꿔 달라고 부탁했다. 남성에게 “자리가 어디냐”라고 묻자 “입석이라 자리가 없다”라고 답했다. A씨가 “내가 돈 더 쓰면서 특실을 잡았는데 일반실로 바꿔 달라고 해도 안 해줄 판에 입석이랑 바꾸는 게 말이 되냐”라며 거절했다. 그러자 남성은 “커플이 따로 가는 게 불쌍하지도 않냐. 좀 양보해달라”고 했다. 이후 A씨는 상황을 정리하기 위해 역무원을 불렀고, 대화
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판