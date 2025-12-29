[사진=롯데월드 제공]
[사진=롯데월드 제공]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 롯데월드 아쿠아리움이 연말연시 행복한 기운을 가져다 줄 신규 생물 카피바라의 전시를 29일부터 오픈한다. 남아메리카에 주로 서식하는 카피바라는 설치류 중 가장 몸집이 큰 개체지만, 덩치와는 달리 온순한 성격과 폭 넓은 친화력까지 갖춘 것으로 알려져 ‘힐링 동물’로 통한다. 사진은 새해 인사하는 롯데월드 아쿠아리움의 새 식구 ‘카피바라’.


babtong@heraldcorp.com