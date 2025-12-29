안전 인형 키링·파우치 350개 제작 소방서·보육원에 기부

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한항공과 아시아나항공은 서울 강서구에 있는 강서소방서와 지온보육원에서 ‘업사이클링 물품 기부 행사’를 열고 안전 인형 키링과 파우치 총 350개를 전달했다고 29일 밝혔다.

이번에 기부된 안전 인형 키링은 대한항공 기내 테이블보를 재활용해 제작했다. 평상시에는 가방에 달아 휴대할 수 있으며, 긴급 상황 발생 시 인형 고리를 당기면 강력한 경고음이 울려 도움을 요청할 수 있도록 설계됐다.

함께 기부된 파우치 역시 대한항공 기내 테이블보와 대한항공·아시아나항공 객실승무원들이 반납한 폐유니폼을 활용해 제작됐다. 파우치 겉면에는 비행기 모양의 패치를 부착해 항공사 정체성을 살린 디자인 포인트를 더했다.

이번 업사이클링 물품은 양사 임직원들의 자발적인 참여를 통해 제작됐다. 대한항공 본사에서 함께 근무 중인 대한항공과 아시아나항공 임직원 150여명은 지난 23일 점심시간을 활용해 포장 박스를 접고 물품과 메시지 카드를 담아 스티커를 부착하는 등 직접 포장 작업에 참여했다.

대한항공 관계자는 “대한항공과 아시아나항공은 안전한 지역사회를 만들기 위한 공동 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것”이라며 “앞으로도 다양한 업사이클링 물품 제작과 기부를 통해 ESG 경영을 강화하고, 지역사회 환원을 통한 기업 이미지 제고에 힘쓰겠다”고 밝혔다.