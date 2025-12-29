[헤럴드경제=이원율 기자]유명 공연과 스포츠 경기표를 대량으로 확보해 재판매한 온라인 암표상 5명이 경찰에 붙잡혔다.

29일 경찰에 따르면 부산경찰청 사이버범죄수사대는 업무방해와 정보통신망 침입 등 혐의로 A 씨 등 5명을 검찰에 불구속 송치했다.

5명 중 30대 남성 A 씨 등 일당 3명은 2022년 7월부터 2025년 11월까지 3년4개월간 가족과 지인 명의 계정 4개로 프로야구 시즌권을 구입, 7400여회에 걸쳐 확보한 티켓 1만8300장을 되팔아 7억3000만원을 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 시즌권이 있으면 선 예매권으로 티켓 여러 장을 먼저 확보할 수 있는 점을 노렸다.

A 씨 등은 이렇게 확보한 티켓을 온라인 중고 거래 사이트를 통해 정가 대비 최고 50배 이상 비싸게 판매했다.

다른 암표상인 20대 남성 B 씨는 예매 시작과 함께 바로 예매 창에 진입할 수 있는 ‘직접 예약 링크’(직링) 프로그램을 썼다.

B 씨는 2023년 10월부터 2025년 8월까지 2년간 이 프로그램으로 티켓 3360장을 확보해 재판매하는 수법으로 1억3000만원을 챙겼다.

빠른 예매 길을 뚫어주는 매크로 프로그램을 만들어 활용한 암표상도 확인됐다.

20대 남성 C 씨는 직접 만든 3가지 매크로 프로그램을 통해 2025년 5월부터 두 달간 티켓 55장을 확보한 후 다시 팔아 800만원을 챙겼다.

매크로 프로그램 덕분에 좌석 자동 선택, 반복 클릭, 취소 표 감지와 결제가 가능했다.

경찰은 온라인 중고 거래 커뮤니티를 모니터링하던 중 특정 사용자가 다수 티켓을 판매하려는 정황을 포착, 수사에 나서 암표상들의 꼬리를 밟을 수 있었다.

압수 수색 과정 중 판매 내용과 수익금 등이 정리된 장부를 찾기도 했다.

경찰은 8억7000만원에 이르는 불법 수익에 대한 추징 보전을 마쳤다.

경찰 관계자는 “온라인 암표 판매가 개인 일탈이 아닌 기술을 악용한 구조적, 반복적 범죄임을 확인했다”며 “예매, 재판매, 유통 단계에 대한 제도 개선도 필요하다”고 했다.

한편 최근에는 가수 지드래곤 콘서트 티켓을 암표로 거래하려던 중국인 등이 경찰에 붙잡히기도 했다.

이들은 온라인상에서 미리 거래 장소를 정하고 콘서트장 인근에서 만난 것으로 확인됐다.

검거된 이들 중 4명은 중국 국적이었다. 대체로 20대인 것으로 확인됐다.

경찰은 출국이 임박한 1명에게 과료 16만원을 부과했다. 나머지 5명은 즉결심판에 넘겼다.