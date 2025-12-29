질의응답·문서 초안 작성 등 22종 행정서비스 제공

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 ‘부산형 생성형 인공지능(AI) 행정서비스’를 구축하고 내년부터 실제 운영 단계에 본격 돌입한다고 29일 밝혔다.

이번 인공지능 행정서비스의 핵심은 AI 기술을 활용해 행정업무 수행 방식 전반을 개선하고 디지털 행정을 넘어 인공지능 기반 행정으로 체계적인 전환을 추진하는 데 있다. 이를 통해 행정업무 효율을 높이는 동시에 시민 응대 속도를 향상시키는 것이 목표다.

시는 지난 4월부터 ‘부산형 AI 서비스 도입 사업’을 추진해 왔으며 10월 일부 부서를 대상으로 시범 서비스를 시행한 데 이어 12월 17일 완료보고회를 열고 사업 성과를 종합 점검했다.

부산시 인공지능 행정서비스는 전국 최초로 소형 언어모델(sLLM, small Large Language Mode)과 내부 자료를 활용한 검색증강생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 기반의 생성형 AI 행정서비스를 구축한 것이 특징이다. 이를 통해 공공부문 AI 활용에 적합하면서도 통제 가능한 운영 환경을 마련했다.

소형 언어모델은 특정 업무에 맞게 최적화된 모델로 상대적으로 적은 자원으로도 안정적이고 관리 가능한 AI 서비스를 구현할 수 있으며, 검색증강생성은 관련 문서를 검색한 뒤 이를 바탕으로 답변을 생성해 응답의 정확성과 신뢰성을 높이는 기술이다.

인공지능 행정서비스는 질의응답, 문서 초안 작성, 행정자료 검색 등 내부 정보를 기반으로 한 22종의 행정 서비스를 제공한다. 생성된 모든 답변에는 원문 출처를 함께 제시해 행정 활용 과정에서의 신뢰성과 검증 가능성을 확보했다.

부산시는 인공지능 행정서비스를 단기 시범사업이 아닌 중장기 행정혁신 전략으로 추진해 향후 3년간 기술 고도화와 서비스 확산을 단계적으로 추진하고 부산형 AI 행정서비스를 대한민국 AI 행정의 표준모델로 완성해 나간다는 방침이다.