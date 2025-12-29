“정치적 화합 계기로 삼을 수도”

[헤럴드경제=이원율 기자]김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 29일 국민의힘이 자당 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 제명한 데 대해 “너무 옹졸하지 않나, 이렇게 생각한다”고 했다.

김 전 위원장은 이날 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’ 인터뷰에서 “이런 일을 소위 정치적 화합을 위한 한 계기로 삼을 수 있는데, 완전히 소위 잘못된 무슨 반발만 하는 모습을 보이는 게 제1야당으로 올바른 태도인가”라며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 “아마 대한민국 정부 역사상 예산을 담당하는 총책임자로 관료 아닌 정치인이 임명된 건 처음이라고 생각한다”며 “그런 측면에서 상당히 획기적이라고 생각한다”고 했다.

김 전 위원장은 “이 후보자 자체로 보면 경제를 전문적으로 공부한 사람이고, 그간 국회의원으로 3선을 했기에 정치 감각도 어느 정도 있으리라고 본다”며 “예산이라는 게 단순히 이론이나 수치만 갖고 하는 게 아니라 정치적인 영향력도 굉장히 많은 것이다. 지금 시점에서 보면 우리나라 예산에 대한 지출 구조에도 대대적 변화가 필요하지 않는가라는 생각도 한다”고 했다.

그는 “그런 측면에서 볼 때 이재명 대통령이 예산처 장관을 선택한 건 비교적 잘하지 않았나”라고 설명했다.

김 전 위원장은 “이 후보자는 별다른 소속이 없다고 생각한다”며 “어떤 의미에서 보면 이 대통령이 지향하는 여러 정책과 관련해 이 후보자가 전공한 분야가 맞을 수도 있다”고 했다.

그러면서 “제가 염려하는 건, 과연 인사만 그렇게 했다고 해 그래서 우리나라의 예산 운용의 근본 방침이 획기적으로 변할 수 있겠느냐는 것”이라며 “이것은 좀 두고 봐야 할 일이라고 본다”고 했다.

한편 국민의힘은 전날 이 후보자가 이재명 정부의 초대 기획예산처 장관 후보자로 발탁되자 즉각 최고위원회의를 열고 이 후보자를 제명 조치했다.

국민의힘은 보도자료를 내고 “오늘 오후 (서면)최고위원회를 개최해 당헌당규에 따라 이 전 의원에 대한 제명과 당직자로서 행한 모든 당무 행위 일체를 취소하는 안건을 의결했다”고 했다.

3선 의원 출신의 이 후보자는 지난해 22대 총선에서 국민의힘 서울 중구·성동구을 후보로 출마했다가 낙선했다.