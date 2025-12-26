상생·협력 문화 확산…K-패션 해외 진출 지원 등 인정받아

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 26일 대한상공회의소에서 열린 ‘2025년 유통산업 상생협력 문화확산 유공자 포상’에서 산업통상부장관표창을 수상했다고 밝혔다.

대한상공회의소가 주최하고 산업통상자원부와 유통산업 연합회가 후원하는 ‘유통산업 상생협력 문화확산 유공’은 유통 분야에서 상생과 협력의 가치를 알린 기업과 단체를 포상하고 상생 경영의 가치를 전하는 자리다.

신세계백화점은 ‘함께 만들어가는 상생의 가치 With SHINSEGAE’의 기치 아래에서 중소기업 지원, 지역 경제 활성화, 미래세대 장학 사업 및 문화 예술 활동 후원 등 다양한 상생 활동을 펼쳤다.

대표적인 상생 활동으로는 K-브랜드 해외 진출 지원, 지역 우수 제품 판로 확대 및 농어촌 식재료 발굴, 지역 신진 예술 작가 발굴, 장애인 예술단 후원, 지역 취약계층 청소년 인재 개발 교육 프로그램 전개 등이 있다.

2025년 신세계백화점은 중소벤처기업부와 대중소기업 ·농어업협력재단과 협력, 국내 브랜드 글로벌 진출을 돕는 ‘하이퍼 그라운드’ 플랫폼을 전개했다. 일본, 프랑스, 태국 등지에서 K-패션 및 뷰티 팝업을 열고 국내 브랜드 90여개의 해외 진출을 도왔다.

지역 경제 활성화에도 힘썼다. 2023년부터 부산시와 함께 센텀시티에 ‘동백상회’를 열어 중소기업 제품을 소개했다. 인테리어 비용, 관리비 등을 지원해 지역 기업과 소상공인의 성장을 위한 디딤돌도 제공했다.

또 ‘광주신세계 미술제’, ‘젊은 대구 작가들’ 등 지역 청년 예술 작가를 위한 전시를 매년 개최하고 있다. 시각장애인 전문 연주단 ‘한빛예술단’에 공연 기회를 마련하고 연습 공간 지원하는 등 후원을 16년째 이어가고 있다.

다양한 상생 활동을 바탕으로 신세계백화점은 올해 대규모 유통업계에서는 최초로 한국ESG기준원 등급 평가에서 A+ 등급을 획득한 데 이어, ESG 우수기업 부문에서 최우수 기업으로 선정됐다.

신세계백화점 관계자는 “이번 수상은 신세계백화점이 그동안 이어온 상생 경영의 진정성을 인정받은 결과”라며 “지속가능한 성장을 위한 필수가치인 상생과 협력의 문화가 유통 산업 전반에 퍼지도록 책임 있는 역할을 이어가겠다”고 말했다.