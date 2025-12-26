도지사 기관 표창·행안부 장관 표창 등 3관왕

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 2025년 생활공감정책 참여단 평가에서 전남도 시·군 가운데 1위를 차지해 도지사 기관 표창을 수상했다.

참여단 대표는 이와 함께 행정안전부 장관 표창을, 업무 담당 공무원은 도지사 표창을 수상하며 3관왕 타이틀을 거머쥐게 됐다.

이번 평가는 올해 3월부터 10월까지 도내 21개 시·군을 대상으로 제안 참여도, 참여단 활성화, 홍보실적 등 3개 분야를 중심으로 1차 정량평가와 2차 정성평가를 거쳐 종합적으로 이뤄졌다.

여수시는 ▲화양면 이목마을회관 정기 나눔·봉사 활동 ▲2026여수세계섬박람회 홍보 활동 ▲SNS 등을 활용한 활동 홍보실적 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 여수시는 제10기 생활공감정책 참여단과 함께 매월 마지막 주 수요일 정기 나눔·봉사활동과 자체 간담회를 운영하고 선진지 견학, 제안 경진대회 참여 등 다양한 정책 참여 활동을 추진하며 참여단 활성화와 역량 강화를 이끌어 왔다.

시 관계자는 “앞으로도 참여단이 정책 모니터링과 시정 발전에 도움이 되는 다양한 정책 제안을 활발하게 추진할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.