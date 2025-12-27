AI 로보틱스 생태계 첫 공개 현대위아, 미래형 열관리 시스템·구동부품·로봇 제시 현대모비스, 인포테인먼트·전자식 제어장치 전시 모셔널 로보택시의 기술 시연도

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 내달 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 CES에서 로보틱스, 자율주행, 소프트웨어, 공조·구동 시스템까지 그룹의 미래 기술 역량을 뽐낸다. 특히 인공지능(AI) 로보틱스 생태계 전략을 처음으로 선보임으로써 기술 기반 기업으로서의 경쟁력과 비전을 제시하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 내달 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열리는 CES 2026 미디어데이에서 ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로’를 주제로 AI 로보틱스 생태계 확장 전략을 공개한다. 특히 현대차그룹 자회사 보스턴다이내믹스의 차세대 전동식 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 처음으로 실물 시연하며 인간과 로봇이 협업하는 미래 산업 현장을 직접 선보일 예정이다.

AI 로보틱스 생태계 전략의 핵심은 로봇을 단일 제품이 아닌 ‘AI 디바이스이자 산업 플랫폼’으로 확장하는 데 있다. 현대차그룹은 소프트웨어 정의 공장(SDF)을 활용해 로봇을 실제 제조 환경에서 검증하고, 이를 통해 로봇 개발·학습·운영 전 주기를 아우르는 환경을 구축한다는 구상이다. 데이터 기반 생산 체계를 토대로 로보틱스, 부품, 물류, 소프트웨어 등 그룹 밸류체인을 통합 관리해 종합 설루션 제공자로 도약한다는 것이다.

내달 6~9일 CES 본 전시 기간에는 아틀라스와 함께 스팟, 모베드 등 최첨단 로보틱스를 활용한 실시간 시연과 기술 프레젠테이션이 상시 운영된다. 관람객은 로봇 기술이 산업 현장과 일상에 어떻게 적용되는지를 직관적으로 경험할 수 있다.

부품 계열사들의 기술 전시도 그룹 전략을 뒷받침한다. 현대위아는 CES에 처음 참가해 AI를 활용한 ‘분산배치형 HVAC’를 선보인다. AI가 탑승자의 체온과 외부 환경, 사용자 데이터를 분석해 좌석별로 최적의 온도를 제공하는 독립 공조 시스템이다. 그 외 미래 모빌리티의 ‘보이지 않는 핵심 기술’ 중 하나인 조향·구동 부품도 전면에 부각시킨다.

현대모비스는 이번 CES에서 직접적인 대중 전시보다는 북미 주요 고객사를 대상으로 한 기술 중심 부스를 운영하며 수주 성과를 내는 데 집중한다. 인포테인먼트 기술을 총망라한 콕핏(운전석) 통합 설루션 엠빅스 7.0과 전자식 제어장치인 계적 연결 없이 전기 신호로 조향과 제동을 제어하는 기술 X-바이 와이어를 핵심으로 내세운다.

자율주행 분야에서도 기술력을 선보인다. 현대차그룹의 북미 자율주행 자회사 모셔널은 CES에서 로보택시 상업화를 위한 비공개 기술 시연을 진행한다. 기술 검증이 완료되면 이르면 내년 중 미국 주요 도시에서 유료 로보택시 서비스를 시작, 아이오닉5 기반 로보택시를 앞세워 북미 자율주행 시장에서 웨이모와 테슬라 등과 시장 선점 경쟁을 벌일 것으로 점쳐진다.

이 외에도 현대차그룹은 CES 공식 콘퍼런스 무대에서도 존재감을 드러낸다. 5일에는 로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 CEO가 피지컬 AI가 산업을 어떻게 변화시키는지에 대해 발표한다. 6일에는 에릭 우드 포티투닷 제품 경험 부문 수석부사장은 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 미래 차량 사용자 경험의 진화에 대해 강연할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 CES에서 그룹 역량을 결집한 AI 로보틱스 전략을 제시해 미래 방향성을 제시할 계획”이라고 전했다.